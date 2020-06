Come fare ricorso e ottenere il bonus 600 euro: i chiarimenti dell’Inps

Nel caso in cui un lavoratore o un professionista non abbia ricevuto il bonus di 600 euro, oggi può effettuare una richiesta di riesame all’Inps. Grazie alla nuova procedura, si potranno ottenere i soldi del sussidio previsti. I chiarimenti giunti dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, offrono l’opportunità ai mancati beneficiari di ottenere il bonus. Di seguito vi illustriamo la procedura da seguire su come fare ricorso e ottenere il bonus 600 euro.

Coloro che hanno ricevuto esito o comunicazione di esito negativo, potranno ottenere un riesame se ne fanno richiesta

Con il messaggio n. 2261 del 1° giugno scorso, l’Inps ha fornito chiare indicazioni relativamente all’ottenimento del bonus da 600 euro. Come molti sapranno, si tratta del bonus erogato dal Governo Conte in risposta alle gravi difficoltà economiche che l’emergenza Covid-19 ha creato. Tale forma di sostegno al reddito è stata pensata per alcuni lavoratori che hanno subito una forte battuta d’arresto alla propria attività durante il lockdown.

Molte persone che hanno inoltrato la domanda per l’ottenimento del sussidio presso l’Inps hanno ricevuto esito negativo per differenti motivazioni. Ad oggi è possibile che queste persone facciano ricorso e chiedano un riesame della procedura al loro indirizzo.

La procedura da seguire perché i respinti ottengano il bonus 600 euro

Come fare ricorso e ottenere il bonus 600 euro? Anzitutto è necessario sapere che l’interessato dispone di un tempo di 20 giorni per effettuare la richiesta di riesame. I 20 giorni si calcolano a partire dalla data del rigetto o dal preavviso di rigetto. Nel caso si proceda successivamente a tale termine, la domanda non si potrà più accogliere e verrà considerata come definitivamente respinta. In tale situazione, l’unico modo per fare ricorso sarà attraverso la procedura giudiziaria.

Come molti sapranno, al momento della richiesta, l’esito è stato comunicato tramite SMS o email. Ad oggi, chiunque voglia richiedere un riesame, può accedere alla stessa area telematica dove si verifica lo stato della domanda. In quest’area, il richiedente trova le informazioni utili che motivano il respingimento nella sezione “esiti”.

Effettuando l’accesso alla propria area personale sul portale Inps, nella sezione “esiti” è possibile operare la richiesta di riesame. Questa nuova funzionalità resa esplicita dall’Ente negli ultimi giorni, offre l’opportunità di fare ricorso e fornire la documentazione aggiuntiva per l’ottenimento dell’indennità. Per chi volesse comunicare una variazione sui propri dati bancari, può capire come fare seguendo la procedura indicata qui.

È possibile rivolgersi al patronato in qualità di intermediario, oppure inviare una email alla sede Inps territoriale.

In alcuni casi la richiesta di riesame non è necessaria perché scatta d’ufficio. Tuttavia, è sempre utile ottenere chiare informazioni circa il proprio caso accedendo all’area dedicata sul portale. In tale maniera, anche coloro che sono stati inizialmente esclusi dalla ricezione del bonus, potranno ottenere il sussidio previsto.