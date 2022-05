La besciamella è una delle salse madri più popolari in cucina. Viene utilizzata per tantissime ricette tra cui le lasagne. Soprattutto negli ultimi tempi, però, molte persone cercano varianti vegane e vegetariane. Diversi piatti si sono quindi trasformati e hanno dato vita a nuove versioni adatte a tutti. Questo è anche il caso della besciamella.

Infatti, scopriremo insieme tutti i passaggi per creare una crema gustosa come l’originale. Tutto questo senza utilizzare nessun ingrediente derivato animale, ma solo vegetale. Questa versione è più facilmente digeribile della classica besciamella. Nonostante i suoi ingredienti, è ricca di calcio e proteine come quella composta da latte e burro.

Ingredienti

Ecco gli ingredienti per la besciamella:

1 l di latte di riso;

100 g margarina vegetale;

100 g di farina 00;

q.b. di noce moscata;

q.b. sale fino.

Come fare questa salsa ricca di calcio e proteine, senza latte e burro, per preparare piatti gustosi con ricette vegane e vegetariane

Iniziamo versando in una pentola il latte e la noce moscata. Portiamo ad ebollizione. Nel mentre facciamo sciogliere a fiamma bassa la margarina vegetale in un’altra pentola. Quando sarà completamente fusa, aggiungiamo la farina, mescolando energicamente con una frusta. Dovremmo arrivare ad ottenere un composto color nocciola.

Prendiamo il latte ora caldo e aggiungiamone una piccola quantità al composto di margarina e farina, mescolando continuamente. Continuiamo a versare il latte di riso, continuando a mescolare, finché non sarà finito. Aggiungiamo un po’ di sale e pepe. Facciamo cuocere per circa 6 minuti, fino a quando la salsa non si sarà addensata.

Se non usiamo subito la besciamella, possiamo conservarla in frigo per un paio di giorni. Se si addensa eccessivamente, basterà utilizzare uno sbattitore elettrico. Ecco come fare questa salsa ricca di calcio e proteine, senza latte e burro. Una moderna e più salutare versione della classica salsa madre. Anche per chi soffre di intolleranza al lattosio, questa può essere una valida alternativa.

La besciamella vegana può essere utilizzata in tante ricette gustose. La prima e più comune è la ricetta per le lasagne vegane. Molto popolare è anche l’utilizzo per i cannelloni e le crepes salate, nella loro versione con le verdure. É un’ottima alternativa anche come condimento per pasta e riso. Si possono anche aggiungere erbe e spezie, che la rendono un perfetto accompagnamento per ortaggi e verdure.

La besciamella è quindi facilmente utilizzabile in diversi piatti sia della cucina tradizionale, che quella vegana e vegetariana.

