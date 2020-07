Avete problemi con la presenza sempre più frequente di insetti nel vostro giardino, ma non volete utilizzare i pesticidi chimici per sconfiggerli? Bisogna trovare una soluzione naturale per allontanare i parassiti. Ecco qualche idea su come fare pesticidi naturali per le piante.

Pesticidi naturali

Un ottimo pesticida naturale è l’aglio. Basta prendere 3 o 4 spicchi di aglio tritato e unirli a un paio di cucchiaini di olio minerale. Lasciate riposare il tutto per una notte e dopo togliete i pezzettini rimanenti d’aglio dal composto. Per completare la soluzione aggiungete un bicchiere di acqua e un cucchiaino di sapone biodegradabile. Questa miscela è letale per gli insetti. Infatti, i componenti dell’aglio sono irritanti e mortali per la maggior parte dei parassiti. Vi consigliamo di non applicarlo durante le ore più calde del giorno, altrimenti rischiate di bruciare le piante con l’olio.

Mescolando due cucchiaini di peperoncino, qualche goccia di detersivo per piatti e un mezzo bicchiere di acqua, si otterrà un rimedio perfetto per gli acari. Questo spray funziona perché il calore del peperoncino è fastidioso per gli insetti molto più di quanto lo è per noi. Se i vostri pomodori hanno qualche macchia nera, non buttateli! Mischiateli all’acqua fino a creare una soluzione liquida, dopo di che spruzzatela sulle vostre piante. Secondo alcuni studi l’odore del pomodoro è intollerabile per molti insetti. Se invece le vostre piante sono state attaccate da qualche specie di fungo, vi consigliamo di spruzzarci sopra del latte. È un ottimo fungicida e previene la crescita di iodio.

Regola fondamentale per il tuo giardino

Prima vi abbiamo spiegato come fare pesticidi naturali per le piante, nel rispetto della natura. Ma la regola fondamentale per il tuo giardino è il composto stesso delle piante. Per prevenire la salute organica del tuo terreno, crea un composto di terriccio e letame. Questo mix apporta sostanze nutritive, migliora i benefici del terreno e diminuisce il numero dei microbi.