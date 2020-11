Il portale dell’automobilista mette a disposizione un servizio molto utile, che permette di conoscere se un veicolo è coperto dalla polizza assicurativa RCA. Si può utilizzare per la copertura in caso di incidente oppure, verificare se con il cambio di polizza da un gestore all’altro, sia andato tutto a buon fine. Questo servizio può essere molto utile. Vediamo come fare per sapere se l’auto è coperta dalla polizza assicurativa RCA?

Verifica della copertura assicurativa RCA a portata di click

Può capitare che si riceve un danno da un automobilista, ma non si è certi se il veicolo è assicurato. Oppure, si parla tanto di assicurazioni false, e con il dubbio conviene sempre verificare se la copertura assicurativa (RCA) sulla propria auto è presente.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Il portale dell’automobilista, come sopra evidenziato, fornisce un servizio molto utile agli automobilisti.

Come fare per saper se l’auto è coperta dalla polizza assicurativa RCA? Basta collegarsi al sito www.ilportaledelleautomobilista.it e nei servizi online accedere a “verifica copertura RCA”.

Il sistema chiede di inserire il numero di targa del veicolo che si vuole controllare.

Le informazioni rilasciate dal sistema sono aggiornate in tempo reale dalle stesse compagnie di assicurazioni. Logicamente, l’aggiornamento avviene solo se realmente c’è in corso un contratto di assicurazione RCA.

Se dalla verifica effettuata il veicolo non risulta assicurato, la prima cosa da fare è contattare la Compagnia di assicurazione.

Cosa fare per evitare una multa salata?

Infatti, un veicolo senza copertura assicurativa non è in regola e non può circolare. Quindi, per evitare multe salate, se si vuole utilizzare l’auto, bisogna provvedere all’aggiornamento della polizza.

Il Codice della Strada all’art. 193 prevede una sanzione che va da 841 a 3.366 euro per l’automobilista che circola senza copertura assicurativa. Inoltre, è previsto anche il sequestro del veicolo.

È molto importante verificare quindi, lo stato assicurativo dell’auto per se stessi e per eventuali danni che possono subentrare nella circolazione.