Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Se n’è sentito molto parlare in questi giorni perché ha colpito l’attore George Clooney. Ma cos’è la pancreatite? E come fare a riconoscerne i sintomi per evitare che peggiori?

Cos’è?

La pancreatite è un’infiammazione del pancreas, che è un organo che fa parte dell’apparato digerente e endocrino. In presenza di pancreatite il pancreas viene attaccato dai suoi stessi enzimi. Enzimi che aiutano l’organismo a digerire i carboidrati complessi e i lipidi. La pancreatite può essere acuta o cronica. Quando si parla di pancreatite cronica ci si riferisce a una pancreatite che si ripresenta dopo non essere stata curata nel modo più opportuno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Come fare per riconoscere i sintomi di una pancreatite

La pancreatite acuta si presenta all’improvviso. Spesso nei bambini. Si presenta con dolore acuto e sensazione pungente in corrispondenza del pancreas. Che si trova dietro lo stomaco, all’incirca all’altezza di dove finisce lo sterno.

I sintomi più comuni sono appunto, dolore, nausea, aerofagia, addome gonfio. Spesso abbinato a perdita di peso. Visto che questi sintomi sono comuni a diverse malattie è importante rivolgersi al proprio medico. Soltanto uno specialista potrà risalire alla patologia e curarla in modo adatto.

Le cause spesso sono riconducibili alla calcolosi biliare. Quindi se si soffre di calcoli è possibile che si presenti un’infiammazione al pancreas. Ma anche il tabagismo e alcuni farmaci possono provocare la pancreatite. Anche l’abuso di alcol, ma anche una dieta drastica. Delle volte, soprattutto quando si parla di pancreatite cronica, potrebbe essere un campanello d’allarme di qualcosa di più grave.

Per poter prevenire la pancreatite è importante seguire un’alimentazione bilanciata, non abusare di alcol. Fare attività fisica e evitare di fumare. Smettere di fumare ci fa davvero guadagnare in salute, e anche in anni di vita.

Quindi come fare per riconoscere i sintomi di una pancreatite? Bisogna stare molto attenti ai campanelli d’allarme dell’organismo. Se il dolore pungente non passa subito ed è accompagnato da nausea e addome gonfio consultare subito il medico. Il quale prescriverà gli esami necessari e il trattamento da seguire. Mai provare a curarsi da soli o trascurare certi sintomi. Altrimenti la salute potrebbe peggiorare.