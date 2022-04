Per coloro che stanno pensando a una vacanza a giugno, non è così sbagliato dire che dovrebbero iniziare i preparativi per la partenza. Mancano 40 giorni, forse 50, ma per come il tempo scorre in fretta, ci arriveremo in men che non si dica. Se per la valigia è ancora molto presto, per preparare il corpo, invece, forse siamo al limite.

In tanti hanno il difetto di pensare al costume da bagno solo pochi giorni prima di indossarlo. Si inizia un’ipotetica dieta dopo le feste di Natale, la si interrompe già verso Carnevale, la si riprende dopo Pasqua, spesso dopo grandi abbuffate.

Mangiare bene e fare del buon esercizio fisico sono due cose che dovrebbero sempre andare di pari passo. Al di là del mero discorso estetico. Quando si parla di stile di vita, spesso ci si riferisce proprio a quello. Una cura dell’alimentazione e la conseguente cura del proprio corpo. Non bisogna essere dei fanatici della palestra per inseguirla. A volte bastano dei semplici esercizi casalinghi, come ne abbiamo già proposti per la postura.

Oggi andremo a vedere come fare per rassodare l’interno coscia. Sicuramente in previsione della famigerata prova costume, ma non solo. Per indossare gonne, abiti, vestitini che il caldo ci inviterà a mettere tra qualche settimana. Lo faremo con alcuni semplici esercizi che potranno essere svolti tranquillamente da casa. Oppure, in giornate particolarmente assolate, perché no in qualche parco o, per i più fortunati, nel proprio giardino.

Come fare per rassodare l’interno coscia e aver gambe snelle e perfette in vista dell’estate con questi semplici esercizi da fare in casa

Il primo esercizio riguarda la rotazione delle gambe. Ci distendiamo sul nostro tappetino, a pancia in su, con le braccia lungo il corpo. Quindi, andiamo a sollevare le gambe, cercando di formare un angolo a 90 gradi con il bacino. Dopodiché inizieremo la rotazione. Cerchiamo di muoverle in modo da creare dei cerchi convergenti. Svolgiamo l’esercizio per un minuto. Trenta secondi di scioglimento e ripetere per altre due volte.

L’esercizio successivo, invece, riguarda gli adduttori. Quel gruppo di muscoli che sono fondamentali per le nostre cosce. Quelli che, in sostanza, permettono il giusto equilibrio del bacino e da lì di tutta la parte bassa del nostro corpo.

Ci distendiamo prima sul fianco destro, con il braccio che tocca il pavimento rivolto verso l’alto. Quindi, mettiamo la gamba sinistra davanti al busto, in modo da formare un angolo a 90 gradi tra questo e la coscia, flettendo il ginocchio. Una posizione forse un pochino complicata da tenere, ma che sarà ottimale quando andremo a far lavorare la gamba destra, quella appoggiata al tappetino. Dovremo sollevarla e abbassarla per almeno una decina di volte. Quindi, invertiamo la posizione, per far lavorare la sinistra. Anche in questo caso, tre sessioni per gamba.

Infine, il terzo e ultimo esercizio ricalcherà il primo. Posizione sempre supina a pancia in su. Se prima abbiamo eseguito un movimento delle gambe convergente, adesso lo eseguiremo semplicemente divergente. Quindi, andiamo ad aprire e chiudere, divaricando le gambe per una ventina di movimenti complessivi. Sciogliamo e ripetiamo la serie almeno altre due volte.

Questi tre esercizi, ripetuti almeno tre volte alla settimana, daranno molto beneficio al nostro interno coscia, preparandolo al meglio per la stagione estiva.

Lettura consigliata

Pancia piatta, addominali scolpiti come Cristiano Ronaldo con questi semplici esercizi da ripetere ogni giorno per avere un fisico da top player