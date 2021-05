La fantasia in cucina è l’ingrediente principale. Ed è fondamentale per questa semplice ricetta, davvero stupefacente. Oltre ad essere deliziosa è bellissima da vedere. Trattasi di una contaminazione culturale, il che la rende ancora più interessante.

Inoltre, richiede davvero poco tempo ed è facilissima.

Ecco, dunque, come fare per preparare un dessert buonissimo all’ultimo momento in soli 5 minuti e lasciare a bocca aperta gli ospiti.

Bourguignonne di frutta e cioccolato

La bourguignonne è un piatto originario della Svizzera, ma ormai molto diffuso in tutta la Francia, il Piemonte e la Val d’Aosta. La bourguignonne tradizionale è di carne.

Ogni commensale cuoce i propri pezzettini di carne nel recipiente di olio bollente al centro del tavolo. Dopodiché lo condisce nel proprio piatto con varie salse.

Per realizzare la ricetta proposta basterà sostituire l’olio bollente con cioccolato fondente fuso, i bocconcini di carne con cubetti di frutta fresca e le salse con guarnizioni dolci, come cocco rapè o granella di nocciole.

Il risultato sarà fantastico e molto scenico.

Procedimento

Per quanto riguarda la frutta, va bene tutta. Basta che sia fresca e il più variegata possibile.

Per il cioccolato, si consiglia di prendere un fondente al 70% e scioglierlo in un pentolino con sola acqua. Si consideri per 300 grammi di cioccolato, circa 150 grammi di acqua.

Con le guarnizioni si può dare via libera alla fantasia: cocco rapè, granella di nocciole, scorze di limone e arancia caramellate e tritate, polvere di menta e zenzero marinato sono solo alcune delle possibilità.

Questo dessert lascerà di stucco chiunque, inoltre va bene per ogni esigenza alimentare: vegani e intolleranti al glutine e al lattosio.

Nel caso non si avesse il set per bourguignonne, lo si può facilmente sostituire con ciò che si ha in cucina.

Perciò ecco come fare per preparare un dessert buonissimo all’ultimo momento in soli 5 minuti e lasciare a bocca aperta gli ospiti.