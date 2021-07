La bella stagione ha fatto il suo ingresso trionfale. Sole, mare, aperitivi, coprifuoco abolito. Si può tornare alle vecchie abitudini. Ma sempre con coscienziosità e moderazione.

Il caldo si fa sentire. Per fortuna quando siamo in casa possiamo difenderci in qualche modo. L’abitacolo dell’auto, però, può diventare un forno. Ma non necessariamente.

Il caldo può creare problemi seri

Non bisogna sottovalutare il problema. Il caldo, infatti, può creare problemi seri e pregiudicare la nostra salute. Si possono presentare dei cali improvvisi di zuccheri. La pressione sanguigna precipita. Si rischia uno svenimento. È necessario, quindi, prendere dei provvedimenti su più fronti.

Come fare per non soffrire il caldo in macchina d’estate

Il primo accorgimento fondamentale è contestuale. Se abbiamo la possibilità di scegliere, dovremmo evitare di uscire in macchina nei giorni più caldi. Si può controllare il meteo per organizzare una partenza davvero intelligente. Non solo si scongiura il problema del traffico, ma anche quello del caldo.

Portare con sé una bottiglia d’acqua è sempre un’ottima scelta. Con il condizionatore in funzione è facile sentirsi disidratati. Reintegrare i liquidi bevendo è fondamentale. In tal modo non si soffrirà il caldo in maniera eccessiva. Una borsa termica è perfetta per mantenere l’acqua alla temperatura ideale.

Quando si cerca parcheggio, ancora, bisognerebbe aver cura di trovare un posto all’ombra. In caso contrario la macchina si trasformerebbe in un forno ambulante. Si possono sfiorare addirittura i 50 gradi. Ciò significa che i passeggeri sarebbero più simili a dei wurstel che a degli esseri umani. Anche se ci perde qualche minuto in più, tale strategia è fondamentale.

E se non c’è un parcheggio adatto? Niente paura. Si possono acquistare per pochi euro degli schermi argentati. Si possono applicare sul parabrezza ma anche sul lunotto o sui finestrini.

Un ultimo consiglio importante è non abusare del condizionatore. Creare un’escursione termica troppo elevata tra la macchina e l’ambiente esterno può creare non pochi problemi.