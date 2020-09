Come fare per non essere imbrogliati quando si acquista l’olio Extra Vergine di Oliva (EVO)?

Molti sequestri in questi ultimi tempi di grosse partite d’olio Extra Vergine di Oliva contraffatto. E allora chiediamoci: Come fare per non essere imbrogliati quando si acquista l’olio Extra Vergine di Oliva (EVO)?

Che cosa è l’olio EVO?

EVO è l’acronimo di Extra Vergine di Oliva. L’olio EVO è un olio che si ricava in modo diretto dalla premitura delle olive e che non ha avuto nel suo processo di estrazione e di preparazione l’aggiunta di alcuna sostanza chimica. In pratica è l’olio così come viene fuori dal frantoio.

Che differenza c’è fra olio EVO, olio Vergine di Oliva e olio di Oliva?

Per l’olio EVO l’acidità non deve superare gli 0,8 grammi per 100 g. Per l’olio Vergine si può arrivare anche a 2 grammi. L’olio di Oliva invece viene da una miscela di olio raffinato da sostanze chimiche e olio Vergine.

L’olio EVO è utile per la salute?

Se volessimo stare bene in salute, l’olio EVO non dovrebbe mai mancare dalla nostra tavola. Infatti, è molto ricco di grassi monoinsaturi che prevengono le malattie cardiovascolari, mentre l’acido oleico controlla i livelli di colesterolo nel sangue. I grassi monoinsaturi dell’EVO in frittura non cambiano in sostanze tossiche, come può capitare per gli oli di semi, quindi non danneggiando la salute. L’EVO, inoltre, è ricco di polifenoli che servono a prevenire l’insorgenza di tumori.

Come fare per non essere imbrogliati quando si acquista l’olio Extra Vergine di Oliva (EVO)?

Prima di tutto il prezzo. A meno che non ci sia un volantino, un olio EVO non può costare meno di 6 euro. Se il prezzo è inferiore allora è meglio diffidare.

Un’altra cosa è l’etichetta. Se vogliamo essere sicuri meglio scegliere un olio EVO DOP, cioè a Denominazione di Origine Protetta. In ogni caso ci deve essere ben scritta la provenienza, se da oli comunitari o extracomunitari, la ditta che lo produce, l’annata di produzione etc. L’etichetta deve essere ben dettagliata per essere credibile. Ricordiamo che l’olio EVO è un olio dalle caratteristiche uniche.

Anche il colore è importante, che deve essere intenso. Un giallo oro come per i pugliesi o portarsi sul verde smeraldo come per i toscani. Il colore chiaro non è tipico dell’olio EVO.