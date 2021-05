Con l’arrivo dell’estate il pallino di molti di noi è non solo la prova costume ma come fare per ottenere una bell’abbronzatura duratura anche dopo le vacanze. In un nostro precedente articolo, avevamo parlato di come ottenere una pelle dorata in modo sicuro e semplice.

Nelle prossime righe, invece, vedremo come fare per mantenere un’abbronzatura perfetta dopo le vacanze usando questi prodotti naturali facili e semplici da preparare in casa.

Come preparare la lozione abbronzante naturale

Dopo aver usato la protezione solare, cosa fondamentale da fare sempre, ecco alcuni consigli per mantenere l’abbronzatura anche dopo le vacanze. Esistono questi rimedi casalinghi molto semplici da preparare.

Prima di tutto bisogna preparare la lozione abbronzante. Per questo è bene prendere una bottiglia scura, versare 100 grammi di olio di avocado, olio di soia e olio di noci e mescolare bene il tutto. Dopodiché, prima di fare il bagno sia esso in piscina o a mare, lo si può spalmare sulla pelle.

Presa la tintarella e terminata la giornata di mare, per dopo è importante avere pronta da usare una lozione lenitiva per la pelle arrossata. Lo si può fare in questo modo semplice e naturale.

Dopo il sole è di grande importanza una lozione lenitiva

Servirà sbucciare mezzo melone maturo poi frullarlo e filtrarlo. Terminata questa parte si deve aggiungere un cucchiaio di argilla verde ventilata e mescolare per almeno un minuto il tutto. Poi si potrà applicare sulle parti interessate per lenire la pelle arrossata.

Ecco, quindi, come fare per mantenere un’abbronzatura perfetta dopo le vacanze usando questi prodotti naturali facili e semplici da preparare in casa. È importante precisare che questi prodotti non sono protettivi della pelle.

Per questa ragione è sempre bene usarli quando la pelle è già scura e sempre accompagnati dalle creme solari protettive adatte al nostro copro.

Il motivo è molto semplice perché tali prodotti fatti in casa non hanno filtri solari come invece possiedono le creme protettive.

Altra accortezza davvero importante, è quella di tenere presente le allergie personali e le dosi da usare. Per questa ragione è sempre bene consultarsi con il proprio medico, dermatologo o erborista di fiducia.