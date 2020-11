Come fare per guadagnare con un titolo azionario molto sottovalutato, ma impostato al ribasso? La risposta istintiva potrebbe essere “comprando subito aspettando che il mercato riconosca la sottovalutazione del titolo”.

Purtroppo la storia delle Borse mondiali è piena di titolo azionari sottovalutati che hanno continuato a scendere nonostante tutto. In questi casi bisogna essere bravi a individuare non solo i livelli di ingresso, ma anche quelli stop.

Nel caso specifico di Expert Systems la sottovalutazione è sotto gli occhi di tutti. Se si confronta il suo fair value con le attuali quotazioni si scopre che il titolo è sottovalutato del 54,4%. Se, invece, si prendono in considerazione le raccomandazioni degli analisti, si scopre che il consenso medio è Outperform e che il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione superiore all’80%.

Nonostante ciò, Expert Systems ha perso il 25% negli ultimi 90 giorni a fronte di un settore di riferimento che ha perso solo il 2% e un mercato italiano che ha guadagnato circa l’8%.

Come fare per guadagnare con un titolo azionario molto sottovalutato, ma impostato al ribasso? Le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Il titolo Expert System (MIL:EXSY) ha chiuso la seduta del 20 novembre a quota 2,05 euro in ribasso del 3,07% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dai grafici seguenti, la tendenza in corso è ribassista su tutti i time frame considerati.

Nel breve la chiusura del 20 novembre ha determinato la rottura del supporto in area 2,05 euro per cui adesso ci aspetta una discesa almeno fino in area 1,946 euro. Questo livello rappresenta un livello molto importante. Come si vede dai grafici sul settimanale e sul mensile, questo livello rappresenta l’ultimo baluardo verso il raggiungimento del I obiettivo di prezzo collocato in area 1,16/1,18 euro.

Una possibile strategia, quindi, potrebbe prevedere un’entrata al rialzo in prossimità di area 1,95/1,97 euro con stop nel caso di chiusura giornaliera, confermata successivamente da quella settimanale, inferiore a 1,946 euro. Qualora, infatti, i supporti dovessero cedere, le quotazioni si dirigerebbero verso area 1,16/1,18 euro.

Time frame giornaliero

Time frame settimanale

Time frame mensile

