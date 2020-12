Avere i piedi più grandi della norma è un vero e proprio problema per molti. Diventa quasi un’ ardua impresa trovare delle scarpe che piacciano con il proprio numero e quando si trovano, spesso si resta delusi perché, il piede sembra ancora più grande. Questa situazione, diventa per alcune persone un vero e proprio complesso, tanto che, molte donne rinunciano addirittura ad indossare dei sandali o delle scarpe troppo appariscenti, perché ritengono che il loro piede abbia un difetto da dover nascondere.

Purtroppo non si può fare nulla, se non utilizzare alcuni trucchi per ridurre visivamente la lunghezza del piede.

Ecco come fare per far sembrare i propri piedi più piccoli indossando le scarpe giuste

I tacchi

Le scarpe con il tacco nascondono visivamente un piede grande.

L’effetto è dovuto dall’inclinazione che la scarpa col tacco conferisce al piede.

È difficile determinare la lunghezza e la larghezza di un piede quando è posto in verticale.

Indossare un paio di scarpe, anche con un piccolo tacco o una piccola zeppa, dona un effetto ottico migliore rispetto ad un paio di scarpe da ginnastica.

Scarpe con decorazioni

Un trucco molto efficace, è quello di indossare delle scarpe con delle grandi decorazioni sul davanti.

Evitare le scarpe a punta

Chi ha un piede grande, non deve indossare le scarpe a punta ma, quelle con punte arrotondate o quadrate.

Un altro trucco per sapere come fare per far sembrare i piedi più piccoli è scoprirli, ma non totalmente.

In estate, si possono acquistare delle scarpe con la parte anteriore scoperta e quella posteriore coperta o viceversa, per ottenere l’effetto di un piede più piccolo.

Da evitare gli infradito o i sandali con piccoli cinturini. Scoprire totalmente il piede è sbagliato.

Il colore

Anche il colore delle scarpe riveste un ruolo importante. I colori che fanno sembrare il piede più piccolo sono il nero, il blu, il verde bottiglia e il marrone.