Le giornate sono sempre più frenetiche e piene di impegni. In genere si esce la mattina presto e si rientra la sera, quando va bene per l’ora di cena. E in tutto ciò? Oltre ad essere sempre attivi e performanti, bisogna anche mantenere un aspetto curato, magari anche per l’ultima riunione di lavoro fissata alle 18:00.

Avere una bella presenza fa sempre fare una buona figura. Il trucco colato, invece, non è di certo un bel vedere. Vediamo allora come fare per avere un trucco impeccabile a lunga tenuta.

Perché il trucco cola?

Ma perché matita, mascara e ombretto tendono a colare? I principali motivi sono:

la scarsa qualità dei prodotti;

l’eccessiva morbidezza della texture (nel caso della matita);

la pelle grassa:

il caldo.

Come fare per avere un trucco impeccabile a lunga tenuta

Anzitutto bisogna utilizzare solo prodotti di buona qualità, meglio se naturali.Nel caso della matita, bisogna sceglierne una che abbia la giusta consistenza: non troppo dura da stendere e neppure troppo morbida, perché gli ingredienti grassi si scioglierebbero subito a contatto con la pelle.

Nel caso di una matita troppo dura, un trucco semplice è quello di scaldarla per pochi istanti con la fiamma dell’accendino e attendere che si sia raffreddata prima dell’applicazione.

Se infine il problema fossero le temperature troppo elevate, ad esempio in estate o in luoghi molto affollati (come un pub o una discoteca), meglio puntare su prodotti waterproof. Ideali, questi ultimi, anche in caso di pelle grassa.

Come fissare il make-up

Problemi specifici a parte, per avere un trucco perfetto dopo tante ore, è necessario seguire alcune semplici regole durante il rito quotidiano del make-up.

Ricordiamo infatti che tutti i prodotti in crema devono essere fissati con un prodotto in polvere.

Se fondotinta e correttore vanno tamponati con la cipria, la matita per occhi deve essere fissata con un ombretto in polvere.

Ecco come procedere:

disegnare la linea il più vicino possibile alle ciglia e dello spessore desiderato;

con un pennellino angolato, applicare sopra la riga un po’ di ombretto della medesima tonalità;

concludere picchiettando leggermente.

Lo stesso procedimento va eseguito anche per la rima palpebrale inferiore.