Tutti noi conosciamo qualcuno che odia scrivere sulla tastiera dello smartphone che sia per pigrizia o per comodità, tende a mandare solo messaggi vocali. Diciamocelo, questa funzione che WhatsApp ci permette di utilizzare è davvero comoda. Ci consente di risparmiare molto tempo rispetto a quello che utilizzeremo per scrivere o per fare una telefonata.

Mandare un messaggio vocale, ci permette di raccontare qualcosa ad un amico senza essere mai interrotti dalle sue risposte e per trasmettere la giusta enfasi al racconto.

In questo modo ci risparmiamo di dover stare attaccati necessariamente al telefono come accade in una telefonata. Questo perché possiamo leggere la risposta anche in un momento diverso.

Ci sarà successo più volte però di trovarci in un luogo circondati da molte persone.

Ad esempio in metropolitana, in un negozio, dal parrucchiere. Quando ci arriva quel famoso messaggio vocale spesso non sappiamo come fare per ascoltarlo senza che ci sentano tutti.

Perciò la domanda è una, come fare per ascoltare un messaggio vocale su WhatsApp impedendo alle altre persone di sentirlo?

Le due opzioni

Le opzioni sono due. C’è chi decide di uscire di casa portandosi sempre appresso le cuffiette. Questo è anche un modo per assicurarci di sentire la musica ogni volta che vogliamo.

Oggi esistono anche le cuffie senza fili che sicuramente sono più comode da tenere sempre fisse alle orecchie.

Ma esiste anche un altro metodo per risolvere questo problema.

WhatsApp presenta una funzione che consiste nel trasferimento dell’audio nell’altoparlante superiore appena viene avvicinato il telefono all’orecchio.

La giusta posizione

La posizione giusta è proprio quella che utilizziamo quando facciamo una telefonata.

Più velocemente lo avviciniamo al nostro viso, più sarà facile che nessuno sentirà il nostro messaggio vocale.

In questo modo ovunque ci troviamo, avremo la possibilità di mantenere salva la nostra privacy. Tutto questo senza il rischio che tutte le persone accanto a noi sappiano quello di cui parliamo con gli amici.

Ecco quindi come fare per ascoltare un messaggio vocale su WhatsApp impedendo alle altre persone di sentirlo.