La gamma di soluzioni immobiliari in vendita al costo simbolico di un euro o in uso gratuito continua a crescere. A darne notizia il sito dedicato “casea1euro.it”. L’omonimo progetto “case a 1 euro” di cui abbiamo già avuto modo di occuparci , consta attualmente di ben quattro diverse soluzioni.

Ora andremo a capire come fare per aggiudicarsi case a 1 euro o in uso gratuito.

Case a 1 euro

Si tratta di immobili collocati, per lo più, all’interno di antichi e suggestivi borghi italiani a rischio spopolamento. Le opzioni di collocamento sul mercato variano da comune a comune. C’è infatti chi offre direttamente le case al costo simbolico di 1 euro e chi organizza delle vere e proprie aste con base d’asta di 1 euro.

Il progetto si rivolge ovviamente ad un ben specifico standard immobiliare. Deve trattarsi cioè di case abbandonate a se stesse. Non è infrequente il caso di proprietari che rinunciano alla ristrutturazione perchè magari vivono altrove o perché impossibilitati a sostenerne i costi.

Pertanto, una volta che il comune ha ottenuto la disponibilità dei proprietari, non fa altro che includere le case così individuate, all’interno di un apposito bando. L’aggiudicatario, dal canto suo, dovrà però impegnarsi a dar corso alle opere di ristrutturazione in tempi che, in linea di massima, possono variare da sei mesi a due-tre anni.

Stazioni impresenziate

Altro target d’interesse quello delle stazioni in disuso della Rete Ferroviaria Italiana. Da una rapida ricognizione sembra infatti che il patrimonio immobiliare del gruppo FS, potenzialmente interessato dall’operazione, si aggiri attorno alle 1700 unità. La formula in questo caso utilizzata è diversa. La concessione degli immobili viene cioè realizzata tramite contratti in comodato di uso gratuito o contratti di locazione agevolati.

Tra i destinatari a cui principalmente l’iniziativa si rivolge: associazioni ed enti locali. Gli assegnatari, dal canto loro, avranno due impegni fondamentali: il ripristino e il mantenimento degli stabili in buono stato e l’avvio di progetti d’impatto sociale. Tra le operazioni forse più significative, quella che ha interessato la stazione di Ronciglione, posta lungo la ex linea ferroviaria Civitavecchia-Orte. Il passaggio è stato da casa cantoniera a casa di accoglienza per famiglie con bambini affetti da malattie oncologiche.

Come fare per aggiudicarsi case a 1 euro o in uso gratuito

Le ulteriori soluzioni immobiliari proposti sul mercato, per lo più, alle medesime condizioni, riguardano poi location meno convenzionali come: fari, torri, edifici costieri da un lato e aree dismesse dall’altro. Con quest’ultima espressione ci si riferisce a quegli spazi non più in uso e destinati a creare dei pericolosi vuoti urbani a rischio degrado. Tra le nuove destinazioni degli immobili di più importante metratura: resort, foresterie, centri congressi, osservatori territoriali e punti di accoglienza turistica.