Come fare l’offerta per una casa. Tutte le indicazioni

Finalmente puoi comprare casa ed hai già visitato alcune possibilità? Sei arrivato alla casa che ti piace e vuoi concludere la vendita? Ci sono un po’ di passaggi ma l’importante è avere metodo e fare tutto con calma. Potremo doverci preparare ad un botta e risposta e quindi un negoziato sull’acquisto della casa. Vediamo insieme come muoverci.

Da soli o con agente immobiliare?

Prima di tutto valuta se assumere un agente immobiliare per le trattative o fare da soli. Questo è un passaggio importante e ci sono pro e contro. Assumendo un agente immobiliare avrai dei costi aggiuntivi ma la sicurezza della competenza oltre che un aiuto valido che ti seguirà passo per passo. Procedendo con le trattative da soli risparmierai dei soldi ma ti assumerai allo stesso tempo i rischi di un errore. Valuta attentamente se tu o i tuoi conoscenti posseggono le giuste competenze. Se la risposta è “no” non esitare.

Presentare l’offerta

Come fare l’offerta per la casa? Insieme all’offerta dovrai presentare alcune richieste, magari ci sono dei piccoli lavori da fare che il venditore si prende in carico. Un ottimo consiglio è quello di farsi fare una pre-approvazione del mutuo. In questo caso sarà proprio la banca a fornirti un’idea del giusto prezzo da offrire per l’acquisto della tua casa.

Un altro consiglio è quello di assumere un professionista che si occupi di una stima del valore dell’immobile. Si tratta di un passaggio quasi obbligato per avere sicurezza.

Controlla le tendenze del mercato. E’ bene muoversi adesso o aspettare qualche mese?

Come fare l’offerta per una casa? Effettua un’ analisi del mercato comparativo ma valuta le particolarità dell’immobile. Sei pronto per fare la tua offerta. Fai gli ultimi giri e controlla tutto all’interno della casa. Contatta un legale per aiutarti nella stipula dell’offerta formale, ovviamente deve essere scritta. Specifica bene tutte le contingenze e prepara un acconto.

Proteggi il tuo acconto, specifica bene cosa accadrà allo stesso in caso di mancato acquisto o ritiro dell’offerta. Preparati a dover ricorreggere l’offerta, è difficile che la prima venga accattata. Prosegui con le trattative quanto puoi ma se vedi che non vieni accontentato ed il venditore non ti viene incontro valuta anche di ritirare l’offerta.

Nessun acquisto vale la pena se ti provoca stress e malumore. L’acquisto di una casa deve essere un evento lieto. Se non lo è puoi cercare altrove.