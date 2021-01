Lo zucchero a velo è un tipo di zucchero così tanto fine da avere l’aspetto di una polvere. Quello vanigliato si distingue per l’aroma alla vaniglia, come suggerito dal nome. Vediamo come farlo in casa in pochissimi minuti. Il procedimento è molto semplice: basta munirsi di 3 g di amido di mais per ogni 100 g di zucchero semolato, 1/2 bacca di vaniglia o due bustine di vanillina e di un mixer. L’amido di mais consente di fare in modo da evitare che lo zucchero a velo “scompaia” una volta spolverato. Si parla di zucchero a velo impalpabile. In realtà, questo zucchero può essere aromatizzato non solo con la vaniglia, ma anche con scorze di limone o di arancia: tutto dipende dallo scopo per il quale deve essere impiegato.

Come fare lo zucchero a velo vanigliato in casa in pochissimi minuti

Procedimento

Versare tutti quanti gli ingredienti all’interno di un mixer, azionarlo alla massima potenza e lasciarlo agire per un minuto. Trascorso questo lasso di tempo, verificarne la consistenza ad occhio. Se è abbastanza fine, non resta che raccogliere lo zucchero rimasto ai bordi del mixer e riprendere a frullare. In assenza di un frullatore, si può utilizzare il bimby (con velocità turbo per 7 secondi) o un mortaio per il pesto. In quest’ultimo caso, bisogna prima mescolare bene i due ingredienti e pestarli fino a polverizzarli e ad ottenere la consistenza desiderata. Quindi, ecco come fare lo zucchero a velo vanigliato in casa in pochissimi minuti. Si consiglia di conservarlo chiuso in un barattolo di vetro chiuso ermeticamente.

Come colorarlo?

Acquistare delle fialette di colorante alimentare liquido e dei sacchetti per uso alimentare, uno per ogni colore. Quindi, versare due o tre cucchiai di zucchero a velo preparato in casa all’interno di un sacchetto. Aggiungere poche gocce di colorante al suo interno, mescolando ogni volta affinché lo zucchero a velo assuma il colore desiderato. Chiudere con cura la bustina e agitarla e schiacciare eventuali premendo le punte delle dita contro il sacchetto. Spargerlo in un piatto fondo, cioè uno di quelli che si usano per le minestre. Ricoprirlo con carta assorbente e lasciare seccare lo zucchero in un posto caldo per un paio di ore. Trascorso questo lasso di tempo, utilizzarlo per guarnire i dolci o conservarlo nelle stesse modalità prescritte prima. Con un po’ di dimestichezza si otterrà la tonalità di colore desiderata. Un’alternativa è quella di seguire lo stesso procedimento, ma con lo zucchero semolato e metterlo solo dopo nel frullatore per ottenere lo zucchero a velo colorato. In questo caso è importante sapere che, quando lo zucchero semolato viene frullato, il colore tende a schiarirsi. Quindi, meglio aggiungere del colorante in più prima di frullarlo.