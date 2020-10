Ecco come fare le patate croccanti in padella seguendo la ricetta tirolese del Rosti. Quando si mette a tavola un piatto di patate, specie se arrostite o fritte, solitamente si mette d’accordo tutti. Le patate sono degli alimenti così versatili che si prestano bene a fare da accompagnamento, ma anche da piatto unico. Si pensi solo agli sformati di patate ripieni di formaggio, verdure o speck. Quello che va generalmente messo sempre in conto, quando si ha a che fare con le patate, è il tempo di cottura. Infatti sia che si cucinino patate a polpa bianca o gialla, la particolare consistenza della polpa richiede del tempo per la cottura. Oltre alle metodiche classiche di cottura al forno o nella friggitrice, esiste un’altra usanza diffusa in Tirolo e con delle varianti anche in Svizzera. Vediamo ora quindi come fare le patate croccanti in padella seguendo la ricetta tirolese del Rosti.

Grattugiare le patate

Il primo must da cui non si può prescindere, se si vuole fare il rosti di patate, è la grattugia. Ciò significa che appena sbucciate, le patate andranno grattugiate, anche a mano, utilizzando la lamina a fori grandi. Una volta grattugiate, le patate andranno tamponate con delle salviette, in modo da togliere l’acqua in eccesso. A tal fine, si consiglia di preferire le patate a polpa gialla, anziché quelle a polpa bianca. A questo punto si potrà passare alla fase del condimento di base con una manciata di sale e pepe. Se le patate dovessero ancora apparire troppo bagnate, potrà aggiungersi della farina, meglio se di fecola.

Schiacciare

A questo punto, ci si dovrà munire di una padella, meglio se antiaderente per una versione più light del piatto. Una volta che l’olio, posto sul fondo, comincerà a scaldarsi, si potrà fare delle micro porzioni di patate a filetti. E poi si dovrà proseguire schiacciando, ben bene, il composto sulla padella con una spatola. Questi dischi di patata andranno fatti rosolare su un lato a fuoco medio-alto e senza coperchio. Una volta che un lato sarà arrivato a doratura, si potrà procedere con l’altro lato. Raggiunta una cottura omogenea da entrambi i lati, si potrà abbassare la fiamma e procedere con l’ultimazione della cottura ancora per qualche minuto. Quando i dischi di patata saranno diventati croccanti, si potranno togliere definitivamente dal fuoco e, se si vuole, si potranno pure farcire a piacimento.