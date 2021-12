Sfoglie rettangolari di pasta all’uovo, ripieni golosi, besciamella cremosa e crosticina dorata in superficie. Questo è l’identikit culinario di una delle ricette più famose della tradizione italiana, le lasagne.

Definite spesso come la pasta della domenica e delle feste, sono sicuramente un primo piatto da batticuore, amato da grandi e piccini.

Prepararle non è poi così complicato ma le lasagne potrebbero diventare nostre nemiche in cucina, regalandoci spiacevoli delusioni. Per esempio, può capitare che diventino secche o che al contrario risultino come “bollite”, immerse in condimenti troppo liquidi. Come fare, allora, ad evitare questi e altri inconvenienti e a preparare le più belle e buone lasagne della nostra vita, stile ristorante? Andiamo a scoprirlo nell’articolo di oggi.

Come fare le lasagne al forno perfette, morbide e farcite a meraviglia con questi trucchetti da veri chef

La prima cosa da fare è scegliere la teglia giusta. Per farlo bisognerebbe, innanzitutto, valutare la quantità che intendiamo preparare e quindi per quante persone.

Poi, bisognerebbe utilizzarne un modello in grado di accogliere le sfoglie di pasta in tutta la loro lunghezza e larghezza.

La seconda cosa da attenzionare riguarda proprio la materia prima e cioè la tipologia di lasagna che scegliamo.

L’ideale sarebbe stendere la pasta a casa ma in alternativa possiamo comprare quella fresca già pronta.

La sfoglia fresca sarebbe da preferire alla secca perché riesce a dare all’intero pasticcio una morbidezza extra.

Per quanto riguarda i condimenti, invece, i principali consigli da mettere in pratica sarebbero:

fare un ragù ben saporito e stretto;

fare abbondante besciamella, più liquida rispetto al ragù ma sempre ben corposa e insaporita con la noce moscata.

Come unire tutti i pezzi

Innanzitutto, il numero di strati perfetto sarebbe minimo 4 e massimo 6.

Il primo strato consiste solo nello spalmare sul fondo della teglia un po’ di besciamella e un po’ di ragù o altro condimento. L’ultimo, invece, va completato con ragù o altro condimento, besciamella e parmigiano grattugiato. Ogni strato, poi, deve essere condito generosamente fino a bordi e agli angoli. Questo perché se ce li dimenticassimo, potrebbero scollarsi, sollevarsi e bruciarsi.

La cottura

Veniamo alla parte più delicata. La lasagna deve cuocere in forno a 180-200 gradi per circa 50 minuti. I primi quaranta minuti dovremmo farla cuocere coperta da carta stagnola in modo tale da mantenerla morbidissima all’interno. Per gli ultimi 10 minuti, invece, possiamo scoprirla e dare anche un colpo di grill, circa 4-5 minuti alla fine. In questo modo si creerà una squisita crosticina.

Infine, una volta uscita dal forno, prima di mangiarla, dovremmo farla riposare scoperta per almeno 40 minuti a temperatura ambiente.

Questo passaggio è fondamentale per far rassodare tutti gli ingredienti e per tagliare e servire un pasticcio compatto, bello a vedersi e non ustionante.

Quindi, da oggi non ci sono più scuse, ecco come fare le lasagne al forno perfette, morbide e farcite a meraviglia con questi trucchetti da veri chef.

Abbiamo sempre sbagliato a cucinare il polpo bollito in semplice acqua perché con altri 3 ingredienti segreti diventa straordinario.