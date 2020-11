Questa estate si è stati in Sicilia e non si può più fare a meno di mangiare la panella siciliana? Perché dire addio a questo piatto delizioso quando si può fare comodamente a casa? Se si passeggia per le strade di Palermo e si arriva al mercato di Ballarò, si viene subito circondati da tradizione e profumi. La tradizione genuina del posto, i colori della Sicilia, l’odore di pesce e di fritto. Che già solo il pensiero mette fame.

Un piatto della tradizione siciliana è proprio la panella, oppure panelle. Ecco ora come fare la vera panella siciliana a casa in pochissimo tempo.

Tutto l’occorrente per la panella

Preparare la panella è veramente un gioco da ragazzi, almeno seguendo la ricetta, poi il risultato dipende dalla vostra arte in cucina. Esistono molte versioni della panella, ma oggi sveliamo come fare la vera panella siciliana a casa.

Quello che serve è: 300 gr di farina di ceci; 900 gr di acqua; 1 cucchiaio di prezzemolo fresco tritato e 1 cucchiaino di sale. Gli ingredienti sono veramente pochi e molto facili da reperire.

Il procedimento

È necessario versare la farina di ceci in una pentola, poi mettere il sale, mescolare e alla fine aggiungere l’acqua lentamente. Mescolare bene il tutto con una frusta a mano fino ad ottenere un composto senza nessun tipo di grumi.

Mettere la padella sul fuoco lento e mescolare con la stessa frusta di prima. Continuare fino a quando non si crea una specie di polenta. Una volta che il composto è bello compatto, è possibile aggiungere il prezzemolo.

Continuare a girare e versare poi su della carta da forno. Con un coltello stendere bene la pasta. Lasciar riposare per 20 minuti e una volta semifredda posizionare sulla parte superiore un foglio di carta da forno.

Prendere un mattarello e stendere leggermente la pasta. Non bisogna schiacciarla. Quando è completamente fredda è possibile tagliarla in piccole parti come si preferisce e metterle poi in forno a 200° per 15 minuti. Oppure immergerle nell’olio per 2 minuti.

Approfondimento

Lo street food siciliano: uno stile di vita.