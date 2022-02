Ieri è stato San Valentino, il giorno degli innamorati. Sicuramente in molti avranno ricevuto dei magnifici mazzi di rose rosse. Per qualche giorno le possiamo conservare in un vaso pieno d’acqua ricordandoci di fare un regolare ricambio. Tuttavia, nonostante le cure, nel giro di una settimana al massimo le nostre belle rose appassiranno. Davvero un gran peccato buttarle! In realtà, possiamo conservare le nostre rose. O meglio, le possiamo moltiplicare. Nel presente articolo vedremo infatti come è possibile fare la talea di una rosa.

Esistono vari sistemi per favorire la propagazione di una pianta. Nel caso specifico, ci riferiamo alle rose. Per fare la talea delle rose molte persone utilizzano il semplice sistema dell’acqua. Basta immergere uno o più nodi in un contenitore piuttosto largo pieno d’acqua e posizionarlo in luogo ben illuminato. Altre persone, invece, utilizzano la tecnica della patata cruda. Nelle prossime righe andremo a spiegare un’altra tecnica ancora.

Come fare la talea di rosa anche recisa in inverno senza acqua né patata

Per fare la talea di rose con il sistema che stiamo andando a spiegare, dobbiamo essere in possesso di un’altra pianta meravigliosa: l’aloe vera. Nota per le sue proprietà lenitive e antinfiammatorie, l’aloe è una pianta grassa che necessita di poche cure. Ma vediamo ora come procedere per fare la nostra talea di rose.

Anzitutto, dobbiamo prendere alcuni rametti di rosa recisa. Utilizzando un coltello o un taglierino disinfettato, eseguire un taglio netto in senso orizzontale dove si trova il fiore ormai secco. Contare quindi 5 gemme e poi eseguire un altro taglio, questa volta, però, in senso obliquo. Dovremo avere un rametto di circa 15 o 20 cm.

Una volta fatto ciò, è il momento di occuparci dell’aloe. In pratica, dovremo andare a bagnare le talee di rosa nella tipica sostanza gelatinosa che si trova all’interno delle foglie dell’aloe. Possiamo procedere in 2 modi. Vediamoli entrambi:

tagliare per il lungo la foglia di aloe ed estrarne tutta la polpa. Frullarla insieme ad un poco di acqua fino a ottenere un composto bianco. Travasarlo quindi in un bicchiere ed immergervi la talea per 5 giorni. Una volta trascorso tale periodo di tempo, estrarre il rametto e piantarlo in un vasetto con torba e terriccio. Bagnare con il liquido biancastro a base di gel di aloe;

tagliare a metà la foglia di aloe ed affondare direttamente al suo interno la talea di rosa. Inserire quindi la foglia di aloe con la talea in un vasetto con un mix di terra e argilla. Fare frequenti vaporizzazioni del terreno utilizzando uno spruzzino.

Entrambi questi casi costituiscono un ulteriore metodo su come fare la talea di rosa.

Lettura consigliata

Oltre a tulipani, narcisi e begonie piantiamo questi bulbi per una ricca fioritura primaverile