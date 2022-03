Come fare la spesa con un menù di 25 euro nel carrello e sopperire all’aumento della bolletta di luce e gas

L’aumento delle bollette di luce e gas potrebbe aver causato numerosi problemi economici agli italiani. Tuttavia, questa è una situazione con cui ormai stiamo facendo i conti da mesi e che dovrebbe accompagnarci almeno sino alla fine di marzo. Nonostante gli interventi del Governo per ammortizzare i costi e i fondi stanziati in aiuto alle famiglie, i dati restano preoccupanti.

Gli aumenti sarebbero mediamente del 55% per la bolletta elettrica e del 41,8% per quella del gas. Questo fino al primo trimestre del 2022. Secondo quanto riporta l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), tutto ciò si tradurrebbe in un esborso notevole per la famiglia tipo. Si parlerebbe di circa 823 euro per pagare la luce e addirittura 1.560 euro per il gas.

Per contenere i costi elevatissimi ai quali si sta facendo fronte, risparmiare sembra ormai fondamentale. Tutto potrebbe partire dal sapere come fare la spesa al supermercato controllando i costi.

Come organizzare la lista delle cose da comprare

Non è semplice riuscire a mettere qualche soldo da parte mentre ci si aggira tra gli scaffali del supermercato di fiducia. Questo anche a causa delle strategie adottate dai venditori per indurre il consumatore all’acquisto.

In ogni caso, per non svuotare il portafogli, il consiglio principale è quello di stabilire in anticipo un budget fisso. Decidiamo quale cifra massima impostare per gli acquisti e cerchiamo di non oltrepassarla una volta giunti alla cassa. In questo modo, anche se dovessimo ridurre le uscite di soli 10 euro a settimana, potremmo arrivare a fine anno con un risparmio intorno ai 500 euro.

Una buona idea per contenere i costi, poi, sarebbe quella di pianificare il menù settimanale prima di recarci a fare gli acquisti. Cuciniamo piatti semplici, in modo da non usare troppi ingredienti inutilmente. Per massimizzare il risparmio potremmo anche usare lo stesso ingrediente per più ricette. È importante limitarsi ad acquistare solo quello che si intende inserire nelle proprie preparazioni.

Come fare la spesa con un menù di 25 euro nel carrello e sopperire all’aumento della bolletta di luce e gas

Per controllare ulteriormente le uscite, potremmo sacrificarci evitando di mangiare carne almeno una volta alla settimana. Ecco, dunque, una lista di ingredienti che potremmo comprare con cui programmare i pasti e che dovrebbero farci spendere al massimo 25 euro: