Come fare la pizza velocissima in soli 30 minuti cottura compresa

Tra le ricette salvacena per eccellenza, ecco come fare la pizza velocissima in soli trenta minuti cottura compresa. E questo magari quando non si vuole ordinare il cibo da asporto da mangiare in famiglia tra le mura domestiche.

E magari pure quando, volendo risparmiare, si vuole evitare di ordinare i cibi a domicilio con le app di food delivery. Così come in mezz’ora è possibile, dapprima preparare, e poi cuocere e quindi mangiare la pizza quando il tempo stringe. E non si trovano, di conseguenza, un paio d’ore per aspettare che l’impasto, con la preparazione classica, abbia raggiunto la corretta lievitazione.

Il trucco della pizza veloce sta proprio nell’uso del lievito istantaneo. Quello che praticamente garantisce la lievitazione dell’impasto realizzato durante la fase di cottura.

In particolare, supponendo di voler impastare mezzo chilo di farina 00, per ottenere l’impasto della pizza veloce basterà una bustina di lievito istantaneo. Ma avendo l’accortezza di aggiungere nell’impasto, con acqua a temperatura ambiente, un cucchiaino di sale e tre cucchiai di olio extravergine d’oliva.

Dopo aver ottenuto un impasto compatto e liscio questo si potrà lasciare a riposo per non più di quindici minuti. Ovverosia giusto il tempo per ungere la teglia di alluminio. E per preparare gli ingredienti per condire la pizza.

Dopodiché la pasta per la pizza, che continuerà a lievitare durante la cottura nel forno statico, si potrà prima stendere e poi farcire in base ai gusti. E chiaramente andando ad aggiungere ingredienti, come la mozzarella, solo negli ultimissimi minuti di cottura.

Nel forno statico preriscaldato a 250 gradi centigradi basteranno quindici minuti di cottura per servire subito a tavola una pizza veloce. Ma non per questo meno gustosa.

