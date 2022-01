La pasta aglio, olio e peperoncino è uno dei piatti più semplici e al tempo stesso più buoni di tutta la nostra tradizione culinaria. Questo primo piatto è infatti la dimostrazione che con pochi ingredienti è sempre possibile mangiare bene, se sappiamo come usarli.

Oggi vedremo come fare la pasta aglio, olio e peperoncino sempre cremosa e 3 varianti per rivoluzionarla. Infatti insieme ai trucchi per una consistenza avvolgente senza uso di farine e addensanti vari, forniremo anche qualche golosa alternativa per arricchirla.

Un grande classico

Gli ingredienti sono ovviamente pasta, aglio, olio e peperoncino che rinfrescheremo con del prezzemolo, gambi e foglie, come previsto dall’antica ricetta.

Cominciamo sbucciando l’aglio e, per evitare problemi di alito cattivo, rimuoviamo il germe o anima interna. Fatto questo possiamo mettere l’aglio in pentola in abbondante olio di oliva insieme ai gambi di prezzemolo lasciando insaporire a fiamma moderata.

Non rimane che mettere la pasta in acqua bollente e salata e scolare a 4-5 minuti prima della totale cottura direttamente nella padella con l’olio. Questo è un piccolo segreto degli chef chiamato risottatura, ossia cuocere la pasta come fosse un risotto aggiungendo gradualmente acqua di cottura sfruttando l’amido naturalmente contenuto nella pasta. Questo renderà la pasta cremosissima senza l’aggiunta di ulteriori grassi e, contemporaneamente, permetterà alla pasta di assorbire il condimento. Continuiamo a cuocere in padella aiutandoci con dell’acqua per ottenere al termine della cottura una pasta irresistibilmente saporita e cremosa da terminare con abbondante prezzemolo.

Come fare la pasta aglio, olio e peperoncino sempre cremosa e 3 varianti per rivoluzionarla

La pasta aglio, olio e peperoncino è squisita già così com’è ma può essere anche un’ottima base per golose preparazioni alternative. Ad esempio potremmo aggiungere del comune tonno sott’olio, in vetro o in scatola, da aggiungere mentre saltiamo la pasta.

In alternativa possiamo lasciar sciogliere un paio di alici nel fondo di olio, aglio peperoncino e prezzemolo e guarnire il piatto finale con della mollica di pane ripassata in padella. La mollica, pan grattato, possono essere insaporiti a nostro piacimento, magari con della scorza di limone e del finocchietto selvatico.

Ultimo ma non per importanza è una semplicissima aggiunta ma che renderà il piatto raffinato ed elegante. Al termine della cottura grattugiamo su ogni piatto un’abbondante grattugiata di bottarga per servire ai nostri ospiti un piatto davvero tanto sofisticato quanto semplice.

Lettura consigliata

Spaghetti alle vongole stellati con questi segreti da chef per renderli cremosi come al ristorante