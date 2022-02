La panna da cucina viene utilizzata per tantissimi piatti diversi. Aiuta i condimenti ad avere la giusta cremosità e può salvare anche i piatti più asciutti. Anche se per molti è un’eresia, può capitare che qualcuno la usi anche per la squisita carbonara. Perfetta per ogni ricetta salata può davvero esserci utile in cucina in tantissime preparazioni.

La panna da cucina come la conosciamo non è altro che un latticino costituito dalla parte grassa del latte. Il processo di realizzazione prevede o una decantazione lenta o la centrifugazione. Quella commercializzata secondo il Regolamento UE n. 1308/2013 dovrebbe contenere almeno il 10% di grassi lattieri.

Leggendo di cosa si tratta verrebbe da pensare che il processo per prepararla sia super complicato. In realtà bastano 3 ingredienti per preparare una buona panna da cucina base e neanche 2 minuti. Quindi se l’abbiamo finita e non ci va di correre al supermercato ecco come realizzarla in casa.

Come fare la panna da cucina in casa buona come quella confezionata anche al salmone o ai funghi

Oggi non solo vedremo la ricetta base e neutra per una buona panna fai da te. Ma anche come insaporirla al salmone o ai funghi senza doverla acquistare già pronta e carica di eventuale sale.

Ingredienti per panna base:

100 ml di latte intero freddo;

150 ml di olio di semi di girasole;

1 pizzico di sale.

Procedimento:

Preparare la panna da cucina in casa è davvero semplicissimo e richiede pochissimo tempo. Tutto ciò di cui avremo bisogno è un frullatore ad immersione. Teniamo il latte in frigo per diverse ore, è molto importante che sia estremamente freddo. Dopodiché versiamo 100 ml in una ciotola nel bicchiere per frullatore ad immersione e un pizzico di sale.

Azioniamo il frullatore facendo sì che il latte inglobi dell’aria che faciliterà il processo. Ora mentre è in funzione versiamo a filo l’olio molto lentamente. In un paio di minuti neanche vedremo che la panna comincerà ad addensarsi. Riponiamola in frigo per almeno 1 ora prima di utilizzarla per le nostre ricette.

Variante al salmone e ai funghi

Per preparare quella al salmone acquistiamo 150 gr di salmone affumicato che in genere si usa per gli antipasti. Frulliamolo fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo e aggiungiamo un po’ di pepe. Uniamolo alla panna che abbiamo preparato e mescoliamo bene. Se il composto risulta slegato o con piccoli grumi ripassiamolo con il frullatore ad immersione.

Per i funghi servirà una confezione di funghi champignon precotti, se sono sott’olio scoliamoli bene. Frulliamoli sempre con il frullatore ad immersione e procediamo come per il salmone.

Ecco che abbiamo visto come fare la panna da cucina in casa in poche mosse. Siccome si tratta di un prodotto senza conservanti aggiunti è meglio utilizzarla subito. Può rimanere in frigo per un massimo di 3 giorni prima che si deteriori in un contenitore a chiusura ermetica.

