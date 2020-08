Avete voglia di granita ma il sapore spesso artificioso di quelle vendute nei bar non vi soddisfa? In quest’articolo la redazione di Proiezionidiborsa vi mostrerà come fare la granita al limone in casa senza gelatiera. Il costo degli ingredienti è molto basso e la procedura di preparazione richiede tra i dieci e i quindici minuti. Questa ricetta è semplice e adatta anche a chi non ha quasi mai messo piede in cucina. Sarà possibile ricavare sei porzioni di granita utilizzando le dosi di ingredienti descritte, ma ovviamente la loro quantità può variare a seconda delle esigenze.

Ingredienti

500 ml di acqua;

250 g di zucchero;

limoni da cui ottenere 500 ml di succo;

fettine di limone (da usare per decorare la granita).

Preparazione

Versare l’acqua in un pentolino. Farla bollire e solo poi aggiungere lo zucchero. Mescolare fino a farlo sciogliere completamente. Spegnere il fuoco e farlo raffreddare. A questo punto bisognerebbe avere ottenuto una sorta di sciroppo di zucchero. Lavare i limoni e tagliarli in due. Spremerli con l’apposito spremiagrumi. Bisognerebbe ottenerne 500 ml circa. Questo sempre se si ha intenzione di preparare sei porzioni circa di granita, altrimenti ne servirebbe di più o di meno a seconda dell’esigenza. Versare il succo di limone nella pentola in cui lo sciroppo si è ormai raffreddato. Mescolare e poi filtrare la miscela ottenuta. Versarla in un contenitore di acciaio o plastica.

Coprirlo con un coperchio. Lasciarlo freddare in freezer per un’ora di tempo. Tirare poi la miscela fuori dal freezer e mescolarla per evitare che si formino sgradevoli cristalli di ghiaccio al suo interno. Fare ciò per un massimo di cinque volte ogni mezz’ora. Verificare che la granita si sia congelata a dovere. Tirarla poi fuori e raschiarne la superficie con una forchetta fino a sbiancarla.

Ecco a voi come fare la granita al limone in casa senza gelatiera! Il procedimento di preparazione è infatti concluso! Ora occorre solamente versarla nei bicchieri e servirla, magari decorandola con delle piccole fettine di limone.

In caso dovesse gelarsi troppo è possibile risolvere facendola passare in un mixer o in un tritaghiaccio.