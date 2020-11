È arrivato il momento di imparare correttamente come fare la focaccia: croccante fuori e morbida dentro. Quella che diffonde in cucina un odore avvolgente e che i bambini amano alla follia.

Spesso quando a casa ci si destreggia in cucina la focaccia è uno degli esperimenti numero uno. Alla fine è un po’ come fare la pizza, però più semplice. Non si ha il pomodoro, mozzarella e altri alimenti. Poi però alla fine quando si inizia a farla si capisce che non è proprio un gioco da ragazzi. Perché è un attimo che questa o diventa troppo dura oppure troppo morbida. Ma ecco come fare la focaccia croccante fuori e morbida dentro, proprio come quella del forno sotto casa.

Ecco come fare la focaccia croccante fuori e morbida dentro

Pronti e via. Ecco come fare la focaccia croccante fuori e morbida dentro. La prima cosa da fare è prendere una ciotola e versare al suo interno 600 ml di acqua, 1 cucchiaino di zucchero e 10 grammi di lievito di birra. Aggiungere poi 800 grammi di semola di grano duro e 4 cucchiaini di sale fino.

Mescolare bene con il cucchiaio per amalgamare il tutto e versare il composto in una ciotola più grande con dentro 4 cucchiai di olio d’oliva. Girare bene l’impasto nell’olio e coprire la ciotola con una pellicola di plastica.

Conviene preparare l’impasto la sera così lieviterà per tutta la notte. La mattina dopo girare l’impasto e posizionarlo su una teglia unta. Lasciar lievitare ancora un’oretta e ora sarà possibile cospargere il tutto con un filo d’olio d’oliva.

Bucare con le dita per creare i famosi buchi della focaccia, e mettere del sale grosso sulla superficie alta. Cuocere la focaccia per 30 o 40 minuti nel forno statico a 250°. Terminati i minuti, è possibile tirare fuori la focaccia che avrà un aspetto delizioso e sarà morbidissima dentro e bella croccante fuori.

