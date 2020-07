Come fare la disdetta del canone RAI. Ti sei stufato di pagare questa tassa? Non possiedi più la televisione o non la guardi? Devi disdire per un tuo caro che è venuto a mancare e non sai come fare? Il canone RAI viene presentato direttamente nella bolletta della luce ed ammonta a 90 euro annui. In caso di mancato pagamento ci sono sanzioni che variano dai 600 con un minimo di 200 euro. . Oggi ti spieghiamo come liberarti da questa tassa e muoverti nel dettaglio, andiamo con ordine.

Possiedi i requisiti?

Come fare la disdetta del canone RAI, ci sono delle clausole? Innanzi tutto ci sono solo delle ragioni precise per cui si può disdire, non si può fare a proprio piacimento. Non sei tenuto a pagare il canone se:

E’ la tua seconda casa.

La casa è in affitto e quindi non sei intestatario della bolletta.

Hai più di 75 anni ed un reddito che non supera 8000 euro annui.

Non possiedi una televisione.

La bolletta della luce non è a nome tuo.

Come fare la domanda

Se possiedi i requisiti puoi procedere finalmente alla disdetta, come si fa?

Hai diverse possibilità.

Devi compilare ed inviare un’autocertificazione e una copia di un documento d’identità in corso di validità.

Puoi inviarla online tramite web nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Puoi anche inviare via posta con raccomandata con ricevuta di ritorno il modulo presso la sede di Torino. Troverai facilmente l’indirizzo.

Non devi recarti personalmente presso l’ufficio, anche perché solo la sede di Torino è abilitata a questo servizio.

Per l’anno 2020 la disdetta andava presentata entro la fine del mese di gennaio, a data successiva l’esenzione partiva da luglio. Non aspettare oltre e invia anche subito la domanda per l’esenzione dell’anno 2021. Queste procedure richiedono un po’ di tempo quindi prima ci si muove meglio è.