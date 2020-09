Come fare la crostata di zucca. Perfetto dolce autunnale

Impariamo insieme come fare la crostata di zucca. Un perfetto dolce autunnale per accompagnare una tisana o un tè caldo. L’autunno sta arrivando inesorabile e con eso tornano anche alcuni dei nostri dolci preferiti. La crostata di zucca si presta perfettamente a questa stagione, con il suo gusto morbido e delicato e i suoi colori che richiamano quelli del paesaggio.

Vediamo quindi la ricetta.

Ingredienti

Per la base di pasta frolla:

250g di farina 00;

120g di burro;

2 uova medie;

100g di zucchero bianco;

cannella q.b.

Per il ripieno alla zucca:

250g di polpa di zucca;

70g di zucchero di canna;

2 uova medie;

80ml di panna da montare fresca;

La pasta frolla

Fare una buona pasta frolla è relativamente semplice, mescolate semplicemente tutti gli ingredienti indicati.

Potete farlo sia a mano che aiutandovi con un robot da cucina. Il consiglio in questo caso, è di lasciare il burro fuori dal frigo qualche decina di minuti, in modo che diventi malleabile senza sciogliere del tutto.

In questo modo la lavorazione sarà semplice e la vostra pasta frolla sarà subito utilizzabile.

Appena finito l’impasto stendete la pasta frolla in uno stampo imburrato e infarinato o ricoperto di carta forno.

Ora mettete un secondo foglio di carta forno sopra la pasta frolla stesa e appoggiatevi sopra dei pesi, in modo che non voli via in forno. Un paio di coltelli da cucina andranno bene, assicuratevi solo che siano completamente di metallo e non col manico di un altro materiale!

Cuocete la pasta frolla in forno ventilato a 180° per 20 minuti poi sfornate e fate raffreddare.

Il ripieno alla zucca

Cuocete a vapore la zucca. Quando sarà completamente cotta mettetela in una ciotola e schiacciatela fino ad ottenere una purea. Lasciate raffreddare e mescolate con tutti i restanti ingredienti.

Versate il ripieno così ottenuto sopra la vostra pasta frolla e infornate di nuovo il tutto per 50 minuti a 160°.

Una volta raffreddata tagliate e servite a temperatura ambiente.

Ora sapete come fare la crostata di zucca!