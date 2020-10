Da ottobre, comincia il periodo in cui le giornate si accorciano e diventano man mano più fredde.

È bello allora pensare di poter trascorrere un pomeriggio in relax. Facile immaginare di essere seduti sulla poltrona a leggere un libro avvincente. Oppure a guardare un film in televisione o ad ascoltare una musica rilassante. Magari fuori piove, in casa lo scoppiettio del caminetto ci fa compagnia. Manca solo una fumante e profumata tazza di cioccolata.

Vediamo allora come fare la cioccolata calda a casa come al bar, ecco i segreti e gli errori da evitare e garantirsi un tripudio di piacere.

La ricetta per due tazze di cioccolata strong

Quest’oggi la redazione di ProiezionediBorsa vi propone un procedimento per due tazze di cioccolata calda, poco zuccherata, dal sapore amaro e aromatico. Una preparazione adatta per chi ama il gusto tipico del cioccolato fondente. Nel caso, invece, preferiate un sapore meno deciso, si può aggiungere, a freddo, da 10 a 30 gr di zucchero integrale di canna.

Gli ingredienti

a) 350 ml di latte;

b) 150 gr di cioccolato fondente al 70%;

c) 30 gr di cacao amaro;

d) 15 gr di amido di mais;

e) un pizzico di sale.

Procedimento

In un pentolino, a freddo, versiamo il latte, il cacao amaro e l’amido di mais setacciati. Se lo preferiamo, possiamo aggiungere anche lo zucchero, e mescoliamo bene. Intanto spezzettiamo, con l’ausilio di un coltello, il cioccolato fondente.

Ora accendiamo il fuoco medio per scaldare il contenuto del pentolino, e mescoliamo sempre con la frusta. Aggiungiamo un pizzico di sale. Portiamo il latte quasi a bollore e inseriamo lentamente il cioccolato spezzettato. Sempre mescolando, attendiamo che la cioccolata si addensi, fino a ulteriore bollore.

A questo punto, si può aromatizzare la cioccolata con polvere di peperoncino, o di cannella, con anice stellato, o con la noce moscata o con lo zenzero.

Si può aggiungere, in alternativa, qualche seme di vaniglia prelevato dal suo baccello. Non sarebbe male un goccio di rum, se si preferiscono sapori più decisi.

I segreti per una perfetta tazza di cioccolata

Il segreto del successo di una cioccolata calda a casa come al bar, sta negli ingredienti, che devono essere di prima scelta.

Utilizziamo, dunque, un latte biologico, magari fresco e intero, per favorire la consistenza e la densità della cioccolata. Si potrebbe optare anche per una metà di panna fresca (ossia metà latte, metà panna), per i più golosi.

Se, invece, piacciono i gusti meno dolci, e con prevalenza del sentore tipico del cioccolato, si potrebbe optare per il latte scremato. In questo caso, bisognerà stare attenti al procedimento di come addensare, che risulterà un pò più lungo.

Chi è intollerante al lattosio, potrebbe scegliere latte vaccino senza lattosio. Oppure un tipo di latte vegetale (di avena, o soia o mandorla)

Attenzione alla scelta del cioccolato. In gran parte deve essere in barretta almeno fondente al 70%, e per un peso di 70-80 gr per tazza.

Come fare la cioccolata calda casa come al bar, ecco i segreti e gli errori da evitare

Durante il procedimento, aggiungere le polveri, come lo zucchero, l’amido e il cacao, sempre a freddo. Ci aiuterà ad evitare la formazione di grumi.

Ancora, evitiamo l’uso di bustine preconfezionate, o di gel addensanti. Bastano amido di mais e ottimi ingredienti scelti e vedrete che differenza di gusto e consistenza!

Infine, evitiamo l’uso di cioccolato troppo zuccherato e anche di uova: non stiamo infatti preparando una crema.

Se tale preparazione è stata di vostro gradimento, vi invitiamo a leggere in questo articolo come preparare un ottimo strudel di mele.