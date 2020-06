Come fare la cera per i pavimenti a casa? La cera è un materiale molto utilizzato in casa. Questa è utile per lucidare mobili in legno massello, pavimenti in parquet e cotto e auto di vari modelli. Sul mercato ne sono disponibili di tutti i tipi e marche. Queste, però, possono contenere additivi chimici. Ma esiste un modo per creare la cera solo con prodotti naturali, e la procedura è semplicissima.

Come fare la cera per i pavimenti a casa?

La cera fai da te ha la stessa efficacia di quelle che trovate al supermercato. Gli ingredienti che vi serviranno sono tutti di origine naturale. Vi serviranno 200 grammi di cera d’api, 200 grammi di cera carnauba, una boccetta di trementina e un’altra di olio di pino.

Vediamo come fare…

Fondete a bagnomaria due cucchiai di cera d’api con otto di cera carnauba. Lasciate scaldare il tutto per circa cinque minuti. Raffreddate la soluzione e aggiungeteci sei cucchiaini da caffè di trementina e un cucchiaio di olio di pino. Mescolate per bene il tutto e fatelo riposare per circa due ore, in un ambiente asciutto e fresco. Dopo aver fatto passare il tempo necessario, prendete il composto. Quindi, con l’ausilio di un imbuto, travasate lo stesso in una boccetta di plastica fornita di un tappo o di un barattolo di metallo protetto da un coperchio ermetico. Fate solidificare la cera, inserite il contenitore nel congelatore tre ore prima che lo utilizziate. Non dimenticatevi di estrarre la cera con mezz’ora di anticipo. A questo punto, prelevate un pizzico di prodotto e strofinatelo leggermente sulla superficie interessata. Effettuate sempre movimenti circolari, aiutatevi con uno strofinaccio di daino e il gioco è fatto.

Conservate sempre la cera in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta e da ogni fonte di calore. In caso contrario, essa perderebbe efficacia e tenderebbe a diventare troppo oleosa. La cera confezionata in casa resta efficiente per tre mesi. Dopo questo arco di tempo, dovrete realizzarne un’altra.