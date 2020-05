Come fare la black mask a casa. La black mask o maschera nera o maschera al carbone è una delle rivelazioni degli ultimi anni nel campo beauty. È molto famosa indicata per curare alcune problematiche estetiche legate alla pelle come brufoli, punti neri, impurità o pelle grassa e pori dilatati.

Creare una maschera al carbone a casa è abbastanza semplice e si possono usare tutti prodotti naturali. La black mask ha anche un effetto peel-off. La particolarità della black mask è che si toglie come se fosse una pellicola adesiva. Una volta seccata levandola resteranno attaccate le impurità mentre la pelle risulta liscia e idratata.

Come fare la black mask a casa

Per fare la black mask è assolutamente necessario il carbone vegetale, indicato per il trattamento di pelle grassa e impura, grazie alle sue proprietà esfolianti e purificanti. Il nero non deve essere assolutamente dato dai coloranti che invece rovinano la texture della pelle e sono nocivi. Una soluzione è quella di unire al carbone il latte e la gelatina per dolci. Per realizzare la black mask con questi ingredienti, dovrete innanzitutto ammorbidire i fogli di gelatina in una ciotolina piena di acqua fredda e, nel frattempo, far bollire il latte in un pentolino.

Pestate intanto le pasticche di carbone vegetale fino a farle diventare una polvere fine e, quando il latte sarà pronto, versatelo in un’altra ciotolina assieme alla gelatina per dolci, mescolando fino a quando quest’ultima sarà completamente sciolta. Aggiungete poi la polvere di carbone vegetale, mescolate tutto e aspettate che sia tiepido, e poi applicate la vostra black mask sul viso con un pennello, insistendo particolarmente sulle zone più ricche di punti neri e brufoletti. Prima dell’applicazione è importante aprire i pori mettendo la pelle a contatto con acqua calda o vapore, in modo che le impurità possano venire fuori meglio. Poi lasciate la maschera in posa per circa 20/30 minuti, e poi staccatela.

Leggi anche: Le migliori creme per togliere le rughe dal collo