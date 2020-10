Tra i prodotti di pasticceria che, più o meno, tutti tendono a farsi mettere nel classico vassoio domenicale, spiccano i diplomatici. Ovvero quelle paste di taglio quadrato che alternano strati di pasta sfoglia a pan di spagna imbevuto di alchermes e crema. Una vera e propria chicca di alta pasticceria che si pensa sia difficilmente riproducibile tra le pareti domestiche. E invece non è così. Infatti con qualche piccolo accorgimento, i diplomatici possono essere fatti in casa e pure in versione leggera. Vediamo quindi come fare in versione light i mini Diplomatici alla crema e alchermes senza pasta sfoglia.

Gli ingredienti che fanno risparmiare tempo

Oltre ad essere light, questa versione inusuale dei Diplomatici casalinghi permette anche un grosso risparmio di tempo. Vediamo quindi di cosa è necessario premunirsi per fare queste paste in casa. Gli ingredienti che non possono mancare sono i biscotti savoiardi nella tipologia classica dallo spessore alto e stretto, i crackers nella versione senza sale, il liquore alchermes e la crema. Come s’intuisce l’unica cosa che deve essere fatta con le proprie mani è la crema pasticcera o chantilly, se piacciono i gusti più delicati.

Come si procede

Avrete intuito, i crackers andranno a sostituire la pasta sfoglia. Basterà quindi limitarsi a dividere a metà il cracker nella sua linea intermedia, per avere già pronte le basi dei nostri Diplomatici. Basterà poi spalmare sui quadratini, separati individualmente, un cucchiaino di crema per essere, come si dice, già a metà dell’opera. A questo punto, si dovranno tagliare i savoiardi del formato del quadratino di cracker e passarli nell’alchermes puro o diluito in acqua. Poi si procederà con il collocare i savoiardi tra due strati di crema.

Per finire con l’ultimo strato costituito dal secondo quadratino di cracker. Una leggera spolverizzata di zucchero a velo e gli sfiziosi Diplomatici, senza pasta sfoglia e pan di spagna, sono belli che pronti. Basterà solo farli riposare qualche ora prima di servirli, al fine di consentire al liquore e alla crema di passare ai savoiardi. Come si può ben vedere, con queste due sostituzioni, sarà possibile preparare un dolce sfizioso, senza essere chef di cucina. Ecco quindi come fare in versione light i mini Diplomatici alla crema e alchermes senza pasta sfoglia.