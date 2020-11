Le uova rappresentano spesso una valida ultima spiaggia in cucina, per “imbastire” un piatto quando si ha poco tempo a disposizione. Spesso, però, quando si è stretti nella morsa del tempo si finisce per ricorrere a dei piatti già pronti che di sano hanno ben poco. Se, invece, ci si lascia ispirare dalle ricette frugali della tradizione contadina, si riuscirà a preparare qualche cosa di sano a poco prezzo e in poco tempo. Vediamo quindi ora come fare in velocità le uova alla contadina con pochissimi ingredienti sani e gustosi.

Gli ingredienti di base

Ciò che in questo piatto non può mai mancare sono le uova il pomodoro e un olio di qualità. Quanto al resto dei componenti, magari ci si può sbizzarrire a piacimento a seconda dei gusti personali. La ricetta tradizionale impone di fare ricorso alla passata di pomodoro rustica, all’interno della quale andranno messe in cottura le uova rigorosamente intere.

La tecnica di cottura

Riferendoci alle tecniche di cottura usate dalle nonne, basterà munirsi di una padella mettere sul fondo della passata di pomodoro a pezzi e lasciare cuocere con un trito di verdure olio e odori. Qui ci si potrà sbizzarrire a seconda di ciò che si ha a disposizione in cucina. A chi piace il gusto dolciastro della cipolla, questo può essere un buon inizio. Cioè fare saltare il pomodoro con delle fettine sottili di cipolla. Altrimenti qualsiasi tipo di soffritto con verdurine dell’orto può andare. Una volta che il pomodoro sarà quasi arrivato a cottura, si dovranno versare ben distanziate le uova. Così si manterranno integre con il tuorlo al centro e l’albume ai lati. Poi basterà abbassare le fiamma e coprire il tegame, per consentire una cottura morbida delle uova.

Come fare in velocità le uova alla contadina con pochissimi ingredienti sani e gustosi

Se, invece, si ha a disposizione qualche minuto in più e si vuole rivisitare, in chiave moderna, la ricetta delle uova alla contadina, si può passare tutto in forno. In questo caso ci si dovrà munire di una pirofila da forno, per poi spalmare di salsa di pomodoro il fondo. A questo potra aggiungersi giusto un filo di olio di buona qualità. Quando il calore comincia ad addensare il pomodoro, si potranno calare anche le uova intere, magari con l’aggiunta di un buon formaggio molle, tipo caciotta o provola per poi spolverizzare il tutto con dell’origano. L’effetto finale in questo caso sarà molto simile a quello della pizza alla Bismark. Se poi si vuole fare di queste uova un piatto unico, si potranno aggiungere dei crostini di pane abbrustolito in accompagnamento e il pasto è servito.