Da poco meno di un anno è stata introdotta una nuova funzione che permette di fare in modo che la fotocamera interna dell’iPhone non giri le foto al contrario. Chiunque abbia dimestichezza con questi smartphone è al corrente di questa fastidiosa particolarità. In gergo lo si chiama ”effetto specchio”. Tuttavia, al momento c’è un modo molto veloce per disattivarlo senza ricorrere all’utilizzo di applicazioni esterne. L’importante è, appunto, avere almeno la versione 14 di iOS. Per verificare questo aspetto, cliccare sull’icona delle Impostazioni, poi su Generali e infine Info. Sotto al nome assegnato al dispositivo, si leggerà la versione di iOS attualmente utilizzata.

Come fare in modo che la fotocamera interna dell’iPhone non giri le foto al contrario su iOS 14 in pochissimi passaggi

Per disattivare l’effetto specchio della fotocamera interna bisogna prima di tutto accedere alle Impostazioni del dispositivo. In seguito, cliccare su Fotocamera, quindi attivare lo switch su Rifletti fotocamera anteriore. Una volta fatto ciò, ci si potrà fare un selfie senza poi doversi preoccupare di modificarlo in modo da annullare manualmente l’effetto specchio.

Perché la fotocamera interna dell’iPhone gira le foto?

A questo punto, viene spontaneo porsi la domanda. In effetti, sembra completamente inutile, oltre a risultare un fastidio per la maggior parte dei fruitori di iPhone. In realtà, è un dettaglio voluto in fase di progettazione. Il motivo è semplice. Con quell’impostazione di default, è possibile scattare foto alle scritte senza che appaiano ribaltate. Quindi, risulteranno leggibili. Proprio per questo, il consiglio è di attivare e disattivare l’opzione che permette di riflettere la fotocamera anteriore tenendo conto del tipo di foto che si ha intenzione di scattare.

Fare in modo che la fotocamera interna dell’iPhone non giri le foto al contrario su iOS 14 in pochissimi passaggi è molto semplice. L’importante, però, è capire quando utilizzare l’opzione e quando invece serve quella di default.