Come fare in modo che i bambini non siano sempre incollati ai videogiochi? Questo è un problema che riguarda le giovani generazioni di genitori che sempre più si preoccupano di quest’abitudine che riguarda i propri figli adolescenti.

In particolare con la situazione relativa al Covid, si è incrementato, stando a casa, l’uso delle consolle ludiche portando i ragazzi a passare sempre più ore davanti ai videogiochi.

Ciò che maggiormente preoccupa i genitori, è la possibilità che i figli diventino dipendenti e che possano essere influenzati dai contenuti di alcuni giochi. Alla base di questa preoccupazione c’è l’idea per cui si possano modificare, nella condotta dei figli, il carattere e lo stato d’animo.

È anche vero, però, che ci sono dei genitori che, per calmare i propri figli quando fanno i capricci, gli fanno usare il proprio cellulare o tablet. Nonostante ciò altri, invece, per i timori sopracitati, preferiscono proibirne l’utilizzo.

Sintomi e l’importanza di regole chiare

Bisogna chiedersi, però, quali sono i segnali che possano permettere di capire se il bambino stia diventando dipendente dai videogiochi. Semplicemente, si potrà notare come il bambino tenderà ad isolarsi dal mondo reale, creandosi ambienti mentali virtuali.

Comincerà, inoltre, a diventare ansioso e irascibile, in particolare quando gli viene staccato il gioco. Potrà anche avvertire un aumento della stanchezza, mal di testa e disturbi alla vista derivante da una diminuzione del sonno e avere delle complicazioni relazionali.

Ad esempio evitando sport e amici. Per queste ragioni è importante capire come fare in modo che i bambini non siano sempre incollati ai videogiochi. Innanzitutto è fondamentale monitorare e argomentare le scelte che si fanno.

Bisogna introdurre delle regole da rispettare e dei limiti ma senza drammatizzare su argomenti che possono essere spinti. Non è corretto vietare in modo incondizionato tutti i giochi o i filmati ma motivare le scelte spiegando il perché.

È fondamentale scandire tempi e priorità

Importantissimo è anche monitorare con quali contenuti stiano avendo a che fare. Per questo, bisogna fare molta attenzione a non fare giocare i bambini piccoli, per ore, con i cellulari senza tenerli d’occhio.

Interessarsi e giocare con i propri figli

Altro modo per evitare che si creino dipendenze da videogioco è quello di interessarsi al rapporto che i figli hanno con la tecnologia, quindi condividere le sue passioni. In sostanza chiedere di giocare con loro.

Così facendo, è possibile decidere insieme un orario di gioco in modo da dettare i tempi da passare davanti alla consolle. Infine, un modo per evitare che i bambini diventino dipendenti dai videogiochi è quello di definire un patto chiaro con loro.

Si tratta di stabilire le priorità ovvero fargli capire che prima vengono i compiti, fatti bene, scandendo il tempo dello studio e del divertimento.

Ultimo ma non meno importante suggerimento è quello di organizzare partite di gruppo con i videogiochi. In questo modo il bambino potrà sfruttare questa situazione come un momento importante di socializzazione.