La pizza è il simbolo del nostro bel Paese ed è davvero irrinunciabile. Tutti amano la pizza, dagli italiani ai turisti provenienti da tutte le parti del mondo. Tanto che assistiamo a varie rivisitazioni. A tal proposito, potrebbe essere utile la lettura di questo articolo.

Parleremo di come fare la pizza in casa. Non allarmiamoci se stiamo seguendo un regime alimentare ipocalorico in vista dell’estate. Perché spiegheremo come fare in casa una soffice pizza light facilissima da preparare e pronta in poco tempo restando in forma per l’estate.

Ingredienti

Iniziamo subito vedendo nel dettaglio gli ingredienti che ci servono per l’impasto:

500 g di farina ai 7 cereali;

250 ml di acqua;

un cucchiaino di sale;

10 gr di lievito di birra;

3 cucchiaini di olio extra-vergine d’oliva.

Gli ingredienti che ci servono per condire la pizza sono:

salsa di pomodoro fresco;

mozzarella light;

basilico fresco.

La farina ai 7 cereali è una fonte ad alto contenuto di fibre e proteine e a basso indice glicemico.

Procedimento

In una ciotola versiamo 100 ml d’acqua e mettiamo a sciogliere il lievito di birra. Aggiungiamo metà farina e acqua a poco a poco, fino a quando non sarà assorbita dalla farina, continuando a mescolare. Dopo di ciò aggiungiamo la restante metà di farina e un altro po’ d’acqua, poi il sale e la restante parte d’acqua. Concludiamo aggiungendo l’olio d’oliva continuando a impastare per bene fino ad ottenere un composto compatto e omogeneo. Facciamo riposare l’impasto dentro un recipiente di vetro per un’ora e mezza coprendolo con un canovaccio. Un trucco è quello di mettere l’impasto dentro il forno spento ma con la lucetta accesa.

Dopo che sarà lievitato, lo lavoriamo un altro po’ e con il mattarello lo stendiamo sul piano da lavoro o direttamente sulla teglia con le mani. Versiamo la salsa di pomodoro e aggiungiamo la mozzarella light tagliata a cubetti. Inforniamo la pizza a 200° per 15/20 minuti controllando di tanto in tanto. Ecco come fare in casa una soffice pizza light facilissima da preparare e pronta in poco tempo restando in forma per l’estate.