Con i prezzi che si alzano anche al supermercato, fare la spesa potrebbe diventare un vero salasso. Per questo, sempre più persone stanno iniziando a preparare in casa i cibi e condimenti più usati in cucina.

Dopotutto, a volte le ricette per prepararli sono molto più semplici ed economiche di quanto non ci si aspetti.

Alla portata di tutti è la classica ricetta per dei morbidissimi gnocchi fatti in casa, ad esempio, ma c’è chi si spinge anche oltre. Si possono ad esempio preparare le conserve di peperoni sott’olio con un trucchetto per togliere la pelle senza fatica.

Chi vuole iniziare ad autoprodurre ciò che non dovrebbe mancare mai in dispensa, dovrebbe sapere come fare in casa un dado vegetale saporito senza fatica. Basteranno infatti pochi ingredienti economici e davvero pochi semplicissimi passi.

Il modo geniale di riutilizzare gli scarti delle verdure e risparmiare

Alcuni giorni prima di dedicarsi al dado vegetale, bisognerà tenere da parte gli scarti di verdure che derivano da altre preparazioni. In questo modo, non solo si risparmierà sull’acquisto di altra verdura, ma si eviteranno anche sprechi di cibo. L’ottimale sarebbe tenere da parte le verdure di stagione come gli asparagi, da recuperare per esempio dalla ricetta dei deliziosi involtini di vitello.

Una volta raccolti 350 g di scarti di verdure, si possono recuperare gli altri ingredienti:

350 g di sale fino, possibilmente integrale;

circa 100 g di erbe aromatiche a piacere;

2 spicchi d’aglio;

2 cipolle medie.

Con questi pochissimi ed economici ingredienti ci si può finalmente dedicare alla preparazione del dado vegetale. Serviranno solamente un mixer, una ciotola, un colino e dei contenitori di vetro ermetici.

Come fare in casa un dado vegetale saporito con questa ricetta della nonna facile e senza cottura

Per preparare in casa il dado vegetale, prima di tutto bisogna pulire e tagliare gli scarti delle verdure e sminuzzare finemente aglio e cipolla.

Quindi, si possono mettere gli ingredienti in un mixer, con l’aggiunta di erbe aromatiche a piacere. Tra le erbe migliori per il dado vegetale si trovano il rosmarino, l’origano e la salvia, ma anche timo e maggiorana sapranno renderlo speciale.

Dopo aver frullato bene tutti gli ingredienti nel mixer, bisognerà passarli con un colino e versarli in una ciotola capiente insieme al sale.

Il nostro dado vegetale è pronto. Per conservarlo a lungo, se ne possono travasare piccole quantità in barattoli di vetro da tenere in frigorifero.