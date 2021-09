Lo sciroppo di zucchero è una preparazione che funge da base per molte ricette. Lo si trova già pronto acquistabile nei supermercati, ma in realtà conviene prepararlo poiché molto economico ed estremamente semplice. Inoltre è molto pratico perché può essere conservato in frigo all’interno di un barattolo, così da averlo già pronto all’occorrenza.

Come fare in casa lo sciroppo di zucchero e tutti i modi per utilizzarlo

Gli ingredienti sono solamente due e indubbiamente tutti li abbiamo sempre: acqua e zucchero.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Useremo zucchero e acqua in quantità di 2:1, dunque per 200 gr di zucchero useremo 100 gr di acqua. Se preferiamo misuriamo l’acqua in ml: sappiate che vi è una perfetta corrispondenza nella conversione, quindi 100 gr = 100 ml.

Ci servirà poi un pentolino e un mestolo di legno. Poniamo lo zucchero e l’acqua fredda nel pentolino e mettiamo sul fornello. La fiamma dovrà essere medio/bassa, attenzione a questo particolare, altrimenti si rischia di ottenere zucchero caramellato dal colore dorato.

Mescoliamo con il mestolo di legno aspettando che lo zucchero si sciolga e che il composto cominci a bollire. A questo punto abbassiamo ulteriormente la fiamma e lasciamolo sul fornello per altri due minuti. Avremo ottenuto un composto liquido in cui lo zucchero ormai non è più distinguibile. Qualora volessimo conservarlo dovremo aspettare che si raffreddi.

Lo sciroppo può essere fatto anche con lo zucchero di canna, in più è possibile anche aromatizzarlo aggiungendo direttamente l’ingrediente nel pentolino. Insomma si adatta ai gusti e alle esigenze.

Usi

Abbiamo visto come fare in casa lo sciroppo di zucchero e ora non ci resta che scoprire tutti i modi per utilizzarlo. Un primo utilissimo impiego dello sciroppo è per pastorizzare le uova, ad esempio per eseguire questa golosa ricetta: un tiramisù originale e gustoso come non mai grazie a questo sorprendente ingrediente speciale. Sarà sufficiente versarlo sulle uova poco dopo averlo tolto dal fornello, quindi ancora caldo ma non bollente.

Ma non solo, possiamo sfruttare il nostro sciroppo di zucchero anche per fare una bagna analcolica al pan di spagna. E ancora, può essere utilizzato anche come un pratico dolcificante, all’interno di glasse, macedonie e chi può ne ha più ne metta.

Ma il suo uso non si limita alla pasticceria, infatti risulta fondamentale anche nella preparazione di diversi cocktail. Anche se in questo caso solitamente si prepara il cosiddetto simple syrup. È uno sciroppo identico a quello esposto ma in una proporzione di 1:1 di zucchero e acqua. Esso è un ingrediente presente in diversi drink molto famosi: come il Gin Fizz, l’Americano, il Daiquiri e tanti altri.

Una ricetta elementare ma che si presta a mille alternative una più allentante dell’altra.