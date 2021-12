La ricetta che consigliamo oggi è semplice elegante e molto gustosa. Non sono solo questi gli elementi a renderla unica, ma anche i benefici che ne apporta l’alimento principale.

In questo articolo spieghiamo come fare il pieno di potassio proteine e omega 3 con questa semplice e deliziosa ricetta da preparare e servire, anche quando si è in compagnia di amici o parenti.

I valori nutrizionali

Questa preparazione richiede la presenza di un alimento inserito nel primo gruppo fondamentale degli alimenti, poiché è ricco di proteine ad alto valore biologico di vitamine e minerali, e di grasso buono. Contiene tutti gli amminoacidi di cui necessita il nostro organismo, acidi grassi, omega 3, potassio, fosforo, calcio, ferro, niacina e retinolo.

In cucina è molto richiesto specialmente nelle zone in cui vive. Si tratta di luoghi ricchi di corsi di acqua dove cresce e abbonda il coregone, un pesce la cui carne è deliziosa e considerata tra le più pregiate dei pesci di acqua dolce.

Le caratteristiche del coregone

Volgarmente è chiamato la trota d’oro o dorata poiché è simile ad una trota. Il suo manto è più argentato e la bocca più piccola rispetto alla trota. Il coregone vive nei grandi laghi settentrionali e centrali dell’Italia, e colonizza gran parte dell’Europa.

Ecco come fare il pieno di potassio proteine e omega 3 con questa semplice e deliziosa ricetta

Coregone all’olio

Il coregone all’olio è una ricetta molto semplice da realizzare e necessita di pochi strumenti.

Ingredienti

a) filetto di coregone spinato e senza pelle;

b) olio extra vergine di oliva q. b.;

c) scorza di limone;

d) 200 grammi di capperi dissalati e tritati per ogni filetto;

e) 5/6 capperi dissalati interi per ogni filetto.

Procedimento

Poggiare il filetto di coregone su un vassoio salarlo e cospargerlo con la buccia di limone e i capperi tritati.

Inserirlo in una busta da cottura per sottovuoto facendo in modo che una volta messo sottovuoto, l’olio copra tutto il pesce. Mettere in frigo e lasciare marinate per 12 ore.

La busta con dentro il filetto potrà essere cotta in forno, a vapore oppure immerso in un recipiente d’acqua con una temperatura che andrà da un minimo di 60 gradi ad un massimo di 80 gradi.

Quando sarà cotto aprire la busta togliere l’olio in eccesso e servirlo con un contorno a piacere.