Con il freddo e l’umidità i malanni di stagione sono sempre dietro l’angolo.

Non basta coprirci bene e fare attenzione, ma bisogna prendersi cura del proprio organismo e del sistema immunitario per evitare che febbre, tosse e raffreddore ci possano creare disagi e a volte rovinare le giornate. Quali potrebbero essere gli aiuti?

Ora spieghiamo in modo semplice come fare il pieno di micronutrienti con queste 3 tisane da preparare a casa per avere sollievo dal raffreddore, mal di gola e tosse.

Per rafforzare il nostro sistema immunitario e prevenire le forme da raffreddamento, non basta solo la vitamina C. Oltre a uno stile di vita equilibrato e sano, sarebbe necessario introdurre almeno anche un altro elemento: lo zinco. Esso apporta notevoli benefici al nostro organismo e si trova in alcuni alimenti come carne, cereali, latte e suoi derivati e pesce.

La tisana solubile al cacao

Le tisane che proponiamo si preparano con piante in cui sono presenti la vitamina C e lo zinco.

La tisana al cacao sarebbe adatta per coloro che sono già influenzati, poiché ha una forte concentrazione di vitamina C.

Aggiungere 1 cucchiaino di acerola in polvere e 2 cucchiaini di cacao amaro in 1 tazza di acqua a temperatura ambiente.

Girare e far sciogliere bene gli ingredienti. Bere 2 tazze al giorno fino a quando i sintomi saranno spariti.

Tisana per la convalescenza

In una tazza di acqua tiepida lasciare in infusione per 30 minuti, un cucchiaio di rooibos e uno di moringa.

Questa tisana ha un ottimo potere ricostituente, quindi andrebbe bevuta durante la convalescenza per rimettersi in forma.

Come fare il pieno di micronutrienti con queste 3 tisane da preparare a casa per avere sollievo dal raffreddore, mal di gola e tosse. La tisana preventiva

Lasciare in infusione, per circa 1 ora e in una tazza di acqua leggermente tiepida i seguenti ingredienti:

a) 1 cucchiaio di fave di cacao;

b) 1 cucchiaio di bacche goji;

c) 1 cucchiaino di Karkade’;

d) 1 cucchiaino e 1/2 di frutti di rosa canina.

Berne da una a due tazze al giorno.