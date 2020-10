Molti di noi amano bere un buon bicchiere di digestivo a fine pasto. In Italia sono moltissimi i liquori tipici di ogni regione, ognuno dai sapori e dagli aromi unici.

Ma lo sapevi che anche tu puoi produrre in casa un ottimo liquore aromatico?

Si tratta del liquore di verbena. Vediamo quindi come fare il liquore di verbena in casa.

La verbena ha molti nomi

La verbena odorosa (Aloysia citriodora) è una pianta molto diffusa nella nostra penisola. Molti la conoscono con un altro nome. Possiede infatti nomi diversi a seconda della regione, e può essere chiamata anche limoncina, cedrina o limonaria.

È una pianta originaria dell’America Meridionale, ma è arrivata in Europa già da molti secoli.

Le sue foglie hanno un profumo molto intenso, simile a quello degli agrumi.

Oltre che per fare tisane o per deodorare gli armadi, la verbena odorosa è perfetta per preparare un ottimo liquore. Ecco come fare il liquore di verbena in casa.

Ingredienti

a) 200 gr di foglie di verbena

b) ½ litro di alcool 90º

c) ½ litro d’acqua

d) 300 gr di zucchero

e) 1 limone biologico

f) 10 foglie di salvia (facoltativo)

Procedimento

Per prima cosa laviamo le foglie di verbena e di salvia. Poi lasciamole asciugare all’aria. Quando saranno completamente asciutte, mettiamole in un vasetto di vetro. Aggiungiamo mezzo litro di alcool da cucina. Prendiamo un limone, laviamolo e asciughiamolo bene. Rimuoviamo, con un coltello, la buccia del limone cercando di prendere solo lo strato superficiale giallo. La parte bianca della buccia, infatti, rischierebbe di far diventare il liquore troppo amaro. Aggiungiamo le bucce del limone al vasetto.

Lasciamo il vasetto in infusione in un luogo a temperatura costante per 15 giorni. Scuotiamolo di tanto in tanto.

Trascorsi i 15 giorni, facciamo uno sciroppo facendo bollire l’acqua con lo zucchero. Lasciamolo raffreddare.

Poi filtriamo l’alcool, eliminando le foglie e le bucce. In una bottiglia, uniamo lo sciroppo e l’alcool appena filtrato. Tappiamo la bottiglia e lasciamola riposare per almeno 15 giorni. Trascorso questo tempo, potremo goderci il nostro liquore di verbena.