Come fare il divorzio fai da te e risparmiare sulle spese dell’avvocato. Ci si è amati per anni ma poi ad un certo punto della nostra vita questo amore finisce. È una cosa normale, può accadere. Certo il divorzio può essere complicato, lungo e soprattutto spiacevole se si hanno dei figli. La miglior cosa da fare è cercare di fare il tutto senza far soffrire nessuno. A volte quando si giunge davanti ad un giudice che prende decisioni per te c’è poco da fare. Quindi forse è meglio fare da sé per evitare situazioni spiacevoli cui non possiamo poi mettere pace. Certo è il fatto che se la situazione diventa ingestibile forse è il caso di parlare con degli avvocati, ma proviamo a farcela anche senza di loro.

L’avvocato completa semplicemente i documenti del divorzio, li deposita al tribunale e partecipa a un’udienza, tutte cose che puoi fare da solo. Un divorzio fa da te è un’opzione possibile se i soldi per un avvocato sono un problema e il divorzio non è complicato.

Vediamo come fare

Ovviamente la prima cosa da fare è accordarsi con il partner o meglio dire ex marito/moglie. Se non si giunge ad una conclusione dove gli interessi di entrambe le parti vengono rispettate allora forse è il caso di rivolgersi a degli avvocati. È necessario confrontarsi bene su tutto: custodia di figli se ci sono, beni, mantenimenti vari e azioni. Dato che ovviamente non si è avvocati è possibile sbagliare. Puoi quindi chiedere ad un avvocato di revisionare i documenti pagando una parcella decisamente inferiore. In questo modo otterrai conferma del lavoro svolto e proteggerai i tuoi beni. Esistono anche delle associazioni che forniscono assistenza per la compilazione e la presentazione dei documenti senza però dare parere legale.

Rivolgiti alla cancelleria del tribunale di competenza per la tua residenza, prepara i documenti necessari al divorzio sempre in armonia con l’ex coniuge. Compila i moduli necessari con l’ufficio del cancelliere, paga la tassa di deposito della corte, che può variare notevolmente. Nella maggior parte delle giurisdizioni è compresa tra i 100 e i 300 euro.

Ora tutto è pronto…

Non ti rimane che chiedere la data per l’udienza in tribunale. Informati bene sul tribunale poiché in base alla situazione ci sono differenti procedure. Affronta la corte con tutti i documenti firmati. L’approvazione del divorzio non è ovviamente immediata, quindi si consiglia di seguire attentamente lo stato della richiesta. Quando sarete contattati dalla cancelleria del tribunale i vostri documenti saranno pronti. Attenetevi ai documenti che siano positivi o negativi e ripartite a vivere la vostra vita.