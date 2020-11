Si sta avvicinando il Natale molto velocemente. Tra 40 giorni arriverà Babbo Natale e quest’anno fare i regali sarà più complicato del solito a causa del blocco delle attività e dei negozi chiusi. Forse è un vantaggio perché con questa scusa potremo evitare di fare doni a molte persone. Ma non potremo esimerci di farli alle persone più care, in particolare i figli.

E qui scatta il doppio problema. Come trovare il modo di fare un regalo a nostro figlio, o nipote, in tempo di pandemia e cosa fare. Il team di ProiezionidiBorsa vi dà alcuni suggerimenti su come fare i regali giusti in tempi di lockdown a bambini fino a 5 anni.

Perché è importante fare il dono giusto per l’età del bambino

Partiamo dal tipo di regalo da fare. Non è mai facile trovare un oggetto che possa fare felice il figlio e possa aiutarlo nella crescita e nell’apprendimento. Poiché giocare deve essere divertente ma anche istruttivo.

I dottori specialisti della età infantile, ci insegnano che i bambini attraverso i giochi entrano in rapporto con sé stessi. Grazie ai giochi creano la loro identità e alimentano la loro creatività.

Ecco perché diventa molto importante regalare i giochi adatti ai bambini in base alla loro età. Attenzione, giochi che non necessariamente sono quelli che vorrebbero loro perché gli hanno visti in tv.

Come fare i regali giusti in tempi di lockdown a bambini fino a 5 anni

Se il figlio ha gia qualche anno, da 6 anni in su, la letterina a Babbo Natale aiuta molto. Ma se è più piccolo di 5 anni, trovare un regalo che possa farlo felice non è semplice.

Per bambini che hanno fino a 12/18 mesi, i giochi più adatti sono quelli che sviluppano i sensi. Quindi tutti quei giochini che si possono attaccare alla culla, come lucine, suonini, giostrine ecc.

Per bambini da un anno e mezzo a due o tre anni, vanno bene giochi che emettono suoni e odori. Per i maschietti si può iniziare a regalare costruzioni, alle femmine le prime bambole. Indicati anche oggettini galleggianti per il bagnetto.

Regali per bambini da 3 a 5 anni

Per una età tra 3 e 5 anni, i puzzle sono molto indicati perché aiutano a sviluppare la creatività. E sono suggeriti anche pastelli, matite e album per iniziare a disegnare e colorare.

Non possono mancare i primi strumenti musicali. Non scordiamoci che Mozart iniziò a suonare all’età di 4 anni e mezzo. Magari non diventerà un genio, ma una pianola o una tastiera, lo aiuteranno a sviluppare la creatività. E lo faranno divertire molto.

Adesso che si sa cosa comprare, acquistare i doni sarà semplice. Se i blocchi si allenteranno, in un centro commerciale si può trovare tutto quello da mettere sotto l’albero. Se invece si è un po’ pratici dell’online, tra poco inizia il Black Friday. Acquistare sulle piattaforme di e-commerce potrà fare risparmiare molti soldi.