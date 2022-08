Come fare i pancakes proteici e dietetici in casa in soli 5 minuti così

Un dolce amato da tutti, ma proprio tutti, è il pancake. Primo perché ogni ricetta è facile da fare ma soprattutto veloce. In secondo piano, è gustoso, buonissimo e nessuno può dire il contrario. In terzo luogo, notiamo anche che i pancakes vengono cucinati da qualsiasi tipo di persona. Come il Tiramisù, questo dolce non è particolare, bensì semplice e tra i preferiti di sempre. Spesso facciamo alcuni dolci e anche se ci piacciono non li consideriamo più. Invece, i pancakes sono perfetti sia per la colazione che per la merenda. Ideali in qualsiasi situazione.

Tanto amati soprattutto dai bambini, dai vegani o da chi vuole dimagrire ed è goloso allo stesso tempo. Oltretutto, anche le persone che vogliono tenersi in forma, scelgono sempre di mangiare i pancakes come alternativa ai dolci. In questo caso però, cucinare i pancakes classici non è un’ottima idea. Ecco perché tanti cucinano pancakes proteici e dietetici in casa.

Poi, con questo metodo della nonna si possono cucinare in 5 minuti. Infatti, anche chi si allena, fa sport e va in palestra, preferisce questi dolci che non fanno ingrassare. Sì, perché sono dolci energetici e buoni. Leggeri e gustosi, i pancakes light sono un ottimo pasto dietetico. In molti li cucinano con farina di avena, altri con yogurt greco, altri ancora con le banane. Vediamo come fare i pancakes proteici e dietetici senza uova e senza burro con degli ingredienti che tutti abbiamo in casa: un dolce light davvero delizioso.

Ricetta light veloce senza uova e burro

Leggerezza è la parola d’ordine, ma la segue anche il gusto. Sfiziosi e morbidi, i pancakes che faremo conterranno farina d’avena, mela, miele e marmellata. Ricchi di proteine, sono proprio i migliori per gli sportivi. Soffici e senza burro, ottimi per una colazione sana e nutriente. La preparazione è di soli 5 minuti come anche la cottura. È una ricetta veramente molto facile. Il costo è davvero economico. Ecco gli ingredienti specifici:

1 pizzico di bicarbonato;

1 cucchiaino di miele;

½ di mela;

2 albumi;

110 g di farina d’avena.

Come fare i pancakes proteici e dietetici in casa in soli 5 minuti così

Dopo aver preso tutti gli ingredienti, possiamo iniziare a cucinare. Per preparare questo pasto proteico e dietetico bisogna prima di tutto pesare la farina d’avena. A questo punto è necessario inserirla in una ciotola o un piatto grande fondo.

Dopodiché si deve aggiungere un pizzico di bicarbonato. Il secondo passaggio prevede di grattugiare la metà mela, preparare un cucchiaino di miele e i 2 albumi. Dopo aver fatto ciò, aggiungiamo questi ingredienti nella ciotola in cui si trova la farina d’avena e il bicarbonato. A questo punto, per montare l’impasto, dobbiamo mescolare con la frusta da cucina. Questa operazione si può fare anche con la forchetta.

Siamo giunti alla fine della preparazione della ricetta poiché l’ultimo passaggio è la cottura. Ungendo un po’ la padella antiaderente di olio di semi, accendendo il fornello e versando il composto, si formeranno i nostri dolci. Attenzione: è importante usare il cucchiaio per versare l’impasto nella padella e far formare ogni pancake. Infine, si deve cuocere con un coperchio per 2 minuti circa, girando solo una volta per lato fino al termine della cottura. Quando sono pronti, spalmando la marmellata, avremo dei dolci gustosi ed energici al tempo stesso.

