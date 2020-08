Come fare i bomboloni al forno con una ricetta light, e semplice. Il bombolone è un dolce che consiste in una pasta morbida ricoperta di zucchero, spesso accostato al krapfen tedesco-austriaco. La ricetta che vi proporremo ha molte meno calorie di quella normale e, proprio per questo, è detta ”light”. Infatti, 100 g di questi dolci contengono circa 250 kcal. I bomboloni, invece, ne hanno in media 305 ogni 100 g. Inoltre, in genere sono fritti, ma in questa variante della ricetta tradizionale vengono preparati al forno. Un’altra buona ragione per prepararli? Non c’è il burro!

Ingredienti

500 g di farina;

1 uovo;

q.b. di marmellata di fragole;

100 g di zucchero;

75 g di olio di semi di mais;

250 ml di latte senza lattosio;

1 pizzico di sale;

15 g di lievito fresco;

q.b. di zucchero a velo.

Queste sono le dosi suggerite per preparare una porzione di bomboloni per sei persone.

Preparazione

Prima di tutto, prendere il lievito e poi scioglierlo in qualche goccio di acqua tiepida. A questo punto, aggiungere soli 250 g di farina. Impastare formando una palla, da mettere poi in una ciotola. Quest’ultima deve essere coperta con un panno da cucina e lasciata lievitare all’incirca 2 ore in un luogo lontano da correnti d’aria. In seguito, riprendere la palla lievitata ed aggiungere all’impasto la farina rimanente.

Pian piano, aggiungere in ordine lo zucchero, l’uovo, l’olio, il latte ed il sale. Una volta ottenuta una forma sferica, bisogna farla lievitare per un altro paio di ore nelle esatte modalità nelle quali lo si è fatto in precedenza. In seguito, riprendere l’impasto, dividerlo e farne tante piccole palline. Riporle in seguito sulla teglia da forno opportunamente foderata distanziandole un po’ tra loro. Spennellare dell’olio sulla superficie di ogni pallina, e lasciarle riposare nel forno spento e chiuso per un’ora circa. In seguito, cuocerli al forno caldo a 180° gradi per 25 minuti circa.

Farcitura e spolverata di zucchero finale

Passato questo lasso di tempo, è bene passare alla penultima fase e cioè quella della farcitura. Questo è il momento giusto per inserire il quantitativo desiderato di confettura all’interno dei dolci, aiutandosi con un’apposita siringa da pasticcere o con un sac-à-poche con bocchetta liscia.

In questa ricetta si suggerisce di utilizzare la marmellata di fragole come farcitura. Questa, infatti, è un’opzione meno calorica del cioccolato e della classica crema. Chiaramente non si può fare che una stima, dal momento in cui molto dipende anche dal prodotto scelto o dalla ricetta eventualmente usata per fare la farcitura in casa. In ogni caso, si sappia che è possibile condire i bomboloni in diversi modi e che la scelta definitiva è rimandata al lettore. Si può, ovviamente, anche decidere di non farcirli.

Fatto ciò, non resta che farli raffreddare e spargerci sopra dello zucchero a velo. Buon appetito!

