Come fare gli gnocchi senza condirli con burro e salvia o ragù di carne

Quando le temperature cominciano ad abbassarsi, cosa c’è di meglio di un buon piatto caldo e fumante la domenica a pranzo?

Ebbene sì, è tornato il periodo dei grandi classici come pasta al forno, lasagne, gnocchi, ravioli e chi più ne ha più ne metta.

Insomma, gli iconici piatti della tradizione, quelli delle nonne, per intenderci, che tuttavia possono essere rivisitati e arricchiti in poche mosse.

È il caso, ad esempio, delle lasagne veloci cotte in padella che, oltre a far risparmiare sulla bolletta, sono anche più croccanti. Oppure vediamo come fare gli gnocchi senza condirli con burro e salvia o con l’altrettanto tipico ragù di carne.

La ricetta che proponiamo di seguito è un mix di sapori autunnali avvolgenti, che danno la giusta carica nelle domeniche più fredde. Possiamo decidere se acquistare gli gnocchi già pronti o cimentarci nella loro realizzazione. Del resto, si tratta di un passaggio molto facile quindi perché non provare?

Nello specifico, per preparare questo piatto, ci occorreranno:

800 g di gnocchi di patate;

400 g di polpa di zucca;

250 g di salsiccia;

½ porro;

½ bicchiere di vino bianco;

olio extravergine d’oliva;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Il primo passaggio prevede di tritare finemente il porro prima di farlo rosolare nell’olio in una padella antiaderente.

Mano a mano che la consistenza diventa morbida, aggiungiamo la salsiccia, sbriciolandola grossolanamente con le mani dopo averla naturalmente privata della pelle. Continuiamo a soffriggere e sfumiamo con del vino bianco per dare più sapore.

Come fare gli gnocchi senza condirli con burro e salvia, pesto, formaggi o ragù

Una volta che il vino risulta evaporato, aggiungiamo anche la zucca precedentemente tagliata a tocchetti. Aggiustiamo di sale e pepe e procediamo schiacciando la zucca con una posata di legno quando sarà più malleabile.

Nel frattempo, aggiungiamo 1-2 cucchiai di acqua se notiamo che il soffritto diventa troppo asciutto. Non resta, quindi, che spostare l’attenzione sugli gnocchi che, per prima cosa, vanno naturalmente lessati. Dopo averli scolati, trasferiamoli nella padella con il condimento e mescoliamo per condire in maniera omogenea.

Se siamo fan degli gnocchi filanti, mentre completiamo il passaggio del condimento, aggiungiamo un’abbondante spolverata di formaggio grattugiato. In alternativa, se desideriamo un sapore più morbido, possiamo usare del formaggio tipo fontina.

Inoltre, qualora volessimo rendere il sugo più abbondante, nulla vieta di aggiungere qualche cucchiaio di polpa di pomodoro.

