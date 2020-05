Per riuscire a fare fortuna per i prossimi 10 anni è necessario che i soldi si mettano a lavorare per noi. Ecco come.

La strategia per diventare ricchi

Si può lavorare dalla mattina alla sera. Poi può scegliere di giocare al superenalotto o al Gratta e Vinci. Si può anche decidere di investire in Borsa. Sono tutte strategie potenzialmente utili per fare fortuna per i prossimi 10 anni. Il problema è che statisticamente, ognuna di loro offre potenzialità differenti per riuscire. La prima strategia per diventare ricchi rischia di mettere seriamente a rischio la nostra salute. Inoltre, lavorando da mattina a sera, non ci resta il tempo per goderci i nostri soldi. Il che renderebbe inutile guadagnarli.

Come fare fortuna per i prossimi 10 anni

La seconda, il superenalotto o simili, ha probabilità molto basse di realizzarsi. La terza, invece, presenta qualche rischio ma, investendo in azioni forti, con conti in ordine e con grandi prospettive di crescita, è ipotizzabile pensare che si possa riuscire a fare fortuna per i prossimi 10 anni. Con un piccolo asso nella manica per iniziare: non giocare mai tutto il capitale. Ancora di più: non puntare mai i soldi, tutti, su un unico titolo. Detto questo, ci sono alcuni titoli interessanti sui quali scommettere per poter fare fortuna per i prossimi 10 anni. Un primo nome, può essere quello di Shopify (NYSE: SHOP).

Si tratta di una specie di Amazon ma focalizzato sulle piccole e medie imprese. E visto che il mondo sarà sempre più online, anche le piccole realtà commerciali dovranno spostarsi nella Rete: non potendo gareggiare in un oceano sterminato come quello di Amazon, molti preferiranno Shopify.

Il macro trend dominante per i prossimi anni

Stesso discorso per investire su Alibaba. Con la sola differenza che in Cina, Amazon non è il padrone incontrastato. Soprattutto in considerazione di due elementi: Pechino sarà spesso ai ferri corti con Washington e, altro fattore da considerare, la Cina finanzia non poco le sue aziende. Il principio del commercio su Internet sarà il macro trend dominante per i prossimi anni. Il coronavirus non andrà via facilmente e la necessità di comprare dovrà convivere con il distanziamento sociale.