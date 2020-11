La motocicletta è un mezzo di trasporto molto amato nel nostro Paese. Ad accezione di una forte flessione registrata nel 2020, negli ultimi anni le immatricolazioni di moto sono state in costante aumento. Nelle grandi città, infatti, muoversi su due ruote è una risposta al traffico e alla cronica carenza di parcheggi per le auto.

In campagna la moto è invece spesso associata alla libertà di un viaggio all’aria aperta. L’interesse sempre maggiore riscontrato dai motocicli ha anche incentivato il mercato dei mezzi usati. In questo articolo scopriremo proprio come fare e quanto costa il passaggio di proprietà della moto. Capiremo quindi qual è l’iter burocratico necessario per acquistare una motocicletta di seconda mano.

In agenzia o con il fai da te

La soluzione più semplice per effettuare un passaggio di proprietà è rivolgersi ad un’agenzia di pratiche auto. In questo caso saranno i professionisti incaricati ad occuparsi di tutto ma i costi saranno inevitabilmente più elevati. Mediamente, infatti, questa operazione in agenzia non costa meno di 200 euro. Per risparmiare è però possibile procedere autonomamente.

Vediamo quindi come fare e quanto costa il passaggio di proprietà della moto scegliendo il fai da te. Innanzitutto, sarà necessario reperire la documentazione prevista dalla legge, ovvero la carta di circolazione ed il certificato di proprietà. Oltre ai documenti di acquirente e venditore, il passaggio di proprietà e il modulo TT2119 adeguatamente compilato. Ricordiamo che sarà anche necessario autenticare le firme sul contratto rivolgendosi all’ufficio anagrafe del proprio Comune di residenza.

Come fare e quanto costa il passaggio di proprietà della moto

Le parti dovranno consegnare la documentazione richiesta agli uffici della Motorizzazione Civile e provvedere al pagamento dei relativi costi. Gli oneri a carico dell’acquirente saranno circa la metà di quanto previsto svolgendo il passaggio di proprietà in agenzia. Oltre ai 32 euro di imposta, serviranno 16 euro di marche da bollo ed ulteriori 16 per la carta di circolazione. I diritti per la Motorizzazione ammonteranno a 9 euro e 27 euro quelli per l’ACI.

Ricordiamo di effettuare i pagamenti tramite i bollettini disponibili sul sito dell’ACI prima di recarsi agli sportelli per concludere il passaggio di proprietà. Non dimentichiamo dell’obbligo di sottoscrivere una polizza di responsabilità civile. Abbiamo trattato questo tema e analizzato come risparmiare in un recente articolo.