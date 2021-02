Mancano pochi giorni alla scadenza del bando per il Servizio Civile. Vediamo dunque come fare domanda per il Servizio Civile e quali sono i tempi e i requisiti. Prima di tutto cerchiamo di capire cosa è il Servizio Civile.

Il Servizio Civile Universale

I cittadini italiani, dal compimento dei 18 anni fino all’età di 28 anni, possono prestare una tipologia di servizio civile volontario, il Servizio Civile Universale, presso enti convenzionati con il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I requisiti richiesti

Il bando prevede che i candidati abbiano dei requisiti. Il primo è che rientrino nella fascia di età indicata. Devono inoltre avere la cittadinanza italiana o un regolare permesso di soggiorno. È Indispensabile inoltre che non siano stati condannati con sentenza, anche non definitiva, per alcun delitto. Inoltre non si devono avere a carico segnalazioni di appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.

Una volta che ci siamo sincerati di godere di tutti i requisiti richiesti, vediamo come va presentata la domanda.

Come fare domanda per il Servizio Civile e quali sono i tempi e i requisiti

La scadenza del bando inizialmente fissata all’8 febbraio 2021, è stata prorogata di una settimana. Dunque l’ultimo giorno utile è il 15 febbraio 2021. Per prima cosa, bisogna scegliere il progetto per cui si vuole inoltrare candidatura. È importante sapere che si può fare una sola domanda. Quindi la selezione dell’ente e del progetto va fatta con tutte le dovute considerazioni. Per acceder all’elenco progetti, catalogati per Regione, bisogna collegarsi al sito governativo del servizio civile. Si potranno quindi visionare tutte le opportunità disponibili sia in Italia che all’estero.

Una volta scelto il nostro progetto bisognerà procedere con la domanda online da sottoscrivere a questo link . Attenzione però, per inoltrare la candidatura è necessario avere lo SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Ricordiamo infine che per i progetti svolti in Italia si prevede un rimborso spese pari a 439,5 euro, a cui si aggiungono, in media, 14 euro al giorno per i progetti all’estero.

Ecco dunque come fare domanda per il Servizio Civile e quali sono i requisiti richiesti.